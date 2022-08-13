Залужный и Милли отметили, что пятая часть подразделений оккупантов, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена

Об этом Залужный сообщил в Facebook.

"В ходе сегодняшнего телефонного разговора в очередной раз сверили оценки потерь россиян в этой войне. Мы отмечаем, что противник несет значительные потери, прежде всего в живой силе – пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена", – написал главнокомандующий ВСУ.

Залужный отметил в разговоре с Милли, что активные боевые действия продолжаются на 1300 км фронта.

"Мы очень нуждаемся в усилении артиллерийского огня – я снова обратился с этим к нашим партнерам, – подчеркнул Залужный. – Искренне благодарен генералу Милли и всей Американской нации за действенную поддержку в защите нашего героического народа и общих ценностей – свободы и демократии".

Война России против Украины. Главное (обновляется)