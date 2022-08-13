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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный и Милли отметили, что пятая часть подразделений оккупантов, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена

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Залужный и Милли сверили оценки потерь россиян
Залужный и Милли сверили оценки потерь россиян
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный 13 августа провел разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом Залужный сообщил в Facebook.

"В ходе сегодняшнего телефонного разговора в очередной раз сверили оценки потерь россиян в этой войне. Мы отмечаем, что противник несет значительные потери, прежде всего в живой силе – пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена", – написал главнокомандующий ВСУ.

Залужный отметил в разговоре с Милли, что активные боевые действия продолжаются на 1300 км фронта.

"Мы очень нуждаемся в усилении артиллерийского огня – я снова обратился с этим к нашим партнерам, – подчеркнул Залужный. – Искренне благодарен генералу Милли и всей Американской нации за действенную поддержку в защите нашего героического народа и общих ценностей – свободы и демократии".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

Залужный регулярно созванивается с Милли, обсуждает в том числе ситуацию на фронте. 14 июля он заверил Милли, что ВСУ не допустят попадания западного оружия в руки российских оккупантов.

По данным Генштаба ВСУ на 13 августа, Вооруженные силы Украины ликвидировали уже около 43,4 тыс. российских оккупантов (+200 за последние сутки).

Теги: Россия, США, Украина, Вооруженные силы Украины, переговоры, артиллерия, ВСУ, комитет, война России против Украины, Марк Милли, Валерий Залужный, потери России, российские оккупанты
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