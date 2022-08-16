В России провалилось формирование танкового батальона: не нашлось желающих – стратком ВСУ

По информации управления стратегических коммуникаций, командование российской оккупационной армии пыталось сформировать в Нижегородской области новый танковый батальон имени Козьмы Минина еще в начале июля. Но по состоянию на 15 августа из необходимых для комплектации батальона экипажами 160 человек контракт согласились подписать менее 30.
"Современная дилемма "второй" армии в мире: танки есть, а экипажей – нет", – отметили в страткоме.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
28 мая Генштаб ВСУ сообщал, что в РФ проводится скрытая мобилизация.
По оценке Генштаба ВСУ, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек на 16 июня.
27 июня британская разведка подтвердила, что Россия испытывает недостаток резервистов для войны в Украине, но не хочет проводить официальную мобилизацию.
По информации американского Института исследования войны на 2 августа, в четырех областях России формируют добровольческие батальоны для войны в Украине.
По данным Генштаба ВСУ на 16 августа, Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла в Украине 43,9 тыс. военных убитыми, 1880 танков и 4152 бронемашины.