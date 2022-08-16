В России провалилось формирование танкового батальона: не нашлось желающих – стратком ВСУ

По информации управления стратегических коммуникаций, командование российской оккупационной армии пыталось сформировать в Нижегородской области новый танковый батальон имени Козьмы Минина еще в начале июля. Но по состоянию на 15 августа из необходимых для комплектации батальона экипажами 160 человек контракт согласились подписать менее 30.

"Современная дилемма "второй" армии в мире: танки есть, а экипажей – нет", – отметили в страткоме.