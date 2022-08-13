Оккупанты в захваченных городах придумали новый метод мобилизации: обменивают информацию о мужчинах на еду – Гайдай

"Во время обходов многоэтажек россияне втираются в доверие к пожилым людям, предлагая тем небольшие суммы денег или продукты в обмен на информацию о мужчинах призывного возраста. Оставляют на дежурство возле закрытых подъездов военных, которые ожидают, что кто-то из жителей мужского пола либо выйдет, либо попытается вернуться домой", – написал он.
По словам Гайдая, боевики "ЛНР", которые занимаются принудительным призывом, передвигаются внутри городов исключительно в балаклавах, чтобы не узнали соседи и знакомые, на которых они охотятся.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села в Луганской области, говорил Гайдай 17 июля. 13 августа он сообщил, что россияне до сих пор не могут захватить последние несколько километров региона.
Гайдай сообщил, что на временно оккупированных районах Луганской области мобилизация проводится в общественных местах, а также во время работ по разборке завалов. По его информации, местных учителей вызывают из отпуска, чтобы они носили повестки.
С 1 августа оккупанты устроили новую волну принудительной мобилизации на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, сообщила украинская разведка.