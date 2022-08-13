Оккупанты в захваченных городах придумали новый метод мобилизации: обменивают информацию о мужчинах на еду – Гайдай

"Во время обходов многоэтажек россияне втираются в доверие к пожилым людям, предлагая тем небольшие суммы денег или продукты в обмен на информацию о мужчинах призывного возраста. Оставляют на дежурство возле закрытых подъездов военных, которые ожидают, что кто-то из жителей мужского пола либо выйдет, либо попытается вернуться домой", – написал он.

По словам Гайдая, боевики "ЛНР", которые занимаются принудительным призывом, передвигаются внутри городов исключительно в балаклавах, чтобы не узнали соседи и знакомые, на которых они охотятся.

Война России против Украины. Главное (обновляется)