Россия создала новый армейский корпус для войны в Украине – британская разведка

Потенциальным новобранцам предлагаются выгодные денежные бонусы, когда они отправляются в Украину – МО Великобритании Фото: ЕРА

По ее данным, речь идет о третьем армейском корпусе (3-й АК), базирующемся в Мулино Нижегородской области. В разведке предполагают, что командование вражеской армии планирует доукомплектовать значительную часть корпуса добровольческими батальонами, которые создаются по всей стране.

"Российские региональные политики подтвердили, что потенциальным новобранцам предлагаются выгодные денежные бонусы, когда они отправляются в Украину. В набор принимаются мужчины до 50 лет и только со средним образованием", – говорится в сообщении.

Армейский корпус в РФ обычно состоит из 15–20 тыс. военнослужащих, но 3-й АК будет трудно довести до этого количества, учитывая "очень ограниченный уровень народного энтузиазма по поводу добровольного участия в боях в Украине", отмечают в британской разведке.

"Эффект от 3-го АК вряд ли будет решающим для войны", – добавляют там.