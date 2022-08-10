Россия создала новый армейский корпус для войны в Украине – британская разведка

По ее данным, речь идет о третьем армейском корпусе (3-й АК), базирующемся в Мулино Нижегородской области. В разведке предполагают, что командование вражеской армии планирует доукомплектовать значительную часть корпуса добровольческими батальонами, которые создаются по всей стране.
"Российские региональные политики подтвердили, что потенциальным новобранцам предлагаются выгодные денежные бонусы, когда они отправляются в Украину. В набор принимаются мужчины до 50 лет и только со средним образованием", – говорится в сообщении.
Армейский корпус в РФ обычно состоит из 15–20 тыс. военнослужащих, но 3-й АК будет трудно довести до этого количества, учитывая "очень ограниченный уровень народного энтузиазма по поводу добровольного участия в боях в Украине", отмечают в британской разведке.
"Эффект от 3-го АК вряд ли будет решающим для войны", – добавляют там.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 August 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) August 10, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/TqPn637p4f
* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/H2XRqv7ysj
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
28 мая Генштаб ВСУ сообщал, что в РФ проводится скрытая мобилизация.
Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону оценил мобилизационный ресурс России в 17 млн человек. Но объявлять мобилизацию власти страны-агрессора не хотят, поскольку это очень сильно дестабилизирует ситуацию в самой РФ, пояснил Жданов. При этом "скрытая мобилизация" в РФ идет полным ходом, подтвердил эксперт.
По оценке Генштаба ВСУ, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек на 16 июня.
27 июня британская разведка подтвердила, что Россия испытывает недостаток резервистов для войны в Украине, но не хочет начинать официальную мобилизацию.
По информации американского Института изучения войны на 2 августа, в четырех областях России формируют добровольческие батальоны для войны в Украине.