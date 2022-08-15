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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путину нужно молодое и глупое мясо. Прямо сейчас в ректоратах сидят опера и роют личные дела студентов – Невзоров

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Невзоров: Идёт совместная серьезная работа полиции и военкоматов, итоговая цифра "добровольцев" по Питеру пока 20 тыс
Невзоров: Идёт совместная серьезная работа полиции и военкоматов, итоговая цифра "добровольцев" по Питеру пока 20 тыс
Фото: nevzorovofficial / Instagram

В учебных заведениях Санкт-Петербурга (Россия) началась волна скрытой мобилизации в "добровольческие" батальоны для отправки в Украину. Об этом в Telegram сообщил российский публицист Александр Невзоров.

По его информации, представители спецслужб получают доступ к личным делам студентов и ищут в них поводы для призыва. 

рямо сейчас в ректоратах сидят опера и "роют" личные дела студентов. Пока выбирают по признакам социальной слабости  (нет влиятельных родителей, есть задержания по мелочевке и т.д.) Их первыми и забреют. Попутно идёт работа и по клубам, на предмет ночных мобилизационных облав", – говорится в сообщении. 

Невзоров пишет, что российские власти ищут для армии свежую кровь. При этом  пополнение из  российских осужденных и криминального контингента быстро "израсходовалось", а батальоны, набранные во временно оккупированных территориях  "выглядят так же похабно, как и умирают".

"В общем, уже идёт совместная серьезная работа полиции и военкоматов. Итоговая цифра "добровольцев" по Питеру, пока 20 тысяч. Но, как известно, аппетит приходит во время еды. Путину требуется молодое и глупое мясо", – подводит итог публицист.


Теги: Александр Невзоров, Санкт-Петербург, мобилизация, война России против Украины, вузы
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