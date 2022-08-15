Путину нужно молодое и глупое мясо. Прямо сейчас в ректоратах сидят опера и роют личные дела студентов – Невзоров

По его информации, представители спецслужб получают доступ к личным делам студентов и ищут в них поводы для призыва.

"Прямо сейчас в ректоратах сидят опера и "роют" личные дела студентов. Пока выбирают по признакам социальной слабости (нет влиятельных родителей, есть задержания по мелочевке и т.д.) Их первыми и забреют. Попутно идёт работа и по клубам, на предмет ночных мобилизационных облав", – говорится в сообщении.

Невзоров пишет, что российские власти ищут для армии свежую кровь. При этом пополнение из российских осужденных и криминального контингента быстро "израсходовалось", а батальоны, набранные во временно оккупированных территориях "выглядят так же похабно, как и умирают".

"В общем, уже идёт совместная серьезная работа полиции и военкоматов. Итоговая цифра "добровольцев" по Питеру, пока 20 тысяч. Но, как известно, аппетит приходит во время еды. Путину требуется молодое и глупое мясо", – подводит итог публицист.



