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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пономарев: Путин прежде всего убивает не российских солдат, а украинцев, которые воюют со стороны "ДНР" и "ЛНР". Так же он и в Чечне действовал

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Пономарев отмечает: Путин пытается воевать так, чтобы украинцы убивали украинцев
Пономарев отмечает: Путин пытается воевать так, чтобы украинцы убивали украинцев
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Президент России Владимир Путин хочет, чтобы в результате полномасштабного вторжения РФ "украинцы убивали украинцев", поэтому бросает в бой в первую очередь жителей временно оккупированных территорий Украины. Этим наблюдением в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, опубликованном 8 августа, поделился бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев.

Пономарев высказал мнение, что оккупированный Херсон важен для Путина, но, скорее всего, город он не удержит.

"Тем не менее гонит на усиление обороны Херсона, по-моему, три новые батальонно-тактические группы... он понимает, что это будет иметь очень деморализующий эффект для армии, если произойдет подобное поражение", – считает российский бизнесмен.

На этом фоне российскому лидеру, добавил экс-депутат Госдумы РФ, надо хоть что-то объявить в качестве успеха.

Поэтому россияне начали "совершенно тупое, фронтальное", по словам Пономарева, наступление на Донбассе, пытаясь продавить ВСУ "не умением, так числом" – как советские войска практиковали во время Второй мировой войны.

"Он же убивает прежде всего не российских солдат – он убивает прежде всего украинцев, которые воюют со стороны [группировок] "ДНР" и "ЛНР", – подчеркнул бизнесмен.

По наблюдениям Пономарева, Путин гонит на передовую в первую очередь людей, которых принудительно забрали в войска оккупантов с оккупированных украинских территорий.

"Мобилизованных в [районах, оккупированных группировками] "ДНР" и "ЛНР" сажают на подвал с пытками, с принуждением, чтобы они шли на фронт", – говорит он.

Экс-депутат ГД РФ считает, что это "уникальная совершенно по цинизму ситуация": ведь когда отказываются воевать российские контрактники, их даже не наказывают – даже не разрывают контракты, они остаются служить.

"Так же он и в Чечне действовал. Ему было важно, чтобы чеченцы убивали чеченцев. И на этой войне он тоже хочет, чтобы украинцы убивали украинцев", – проанализировал тактику Путина Пономарев.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Еще до начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля россияне стали проводить мобилизацию на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Бывший украинский омбудсмен Людмила Денисова говорила, что после этого на улицах населенных пунктов в ОРДЛО начались облавы. Призыву подлежали даже несовершеннолетние курсанты так называемых военных училищ группировок "ДНР" и "ЛНР".

20 апреля ГУР Минобороны Украины заявило, что Россия планирует провести принудительную "мобилизацию" на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что россияне отправляют на войну мужчин из недавно оккупированных городов Донбасса по мере их захвата.

4 июля в представительстве президента Украины в Крыму заявили, что принудительная мобилизация готовится на оккупированном полуострове.

В оккупированном Мариуполе Донецкой области осенью ожидается тотальная мобилизация, а когда начнется контрнаступление ВСУ, российские войска будут прикрываться мирным населением. Поэтому советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 11 июля призвал покинуть город.

С 1 августа оккупанты устроили новую волну принудительной мобилизации на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, сообщила украинская разведка. По данным Генштаба ВСУ, только на оккупированных территориях Луганской области россияне планируют мобилизовать 8 тыс. человек.

Гайдай 9 августа заявил, что из-за принудительной мобилизации шахты Луганской области на грани закрытия, начали звать на работу мужчин из РФ.

Также он сообщал, что во временно оккупированных районах Луганской области "мобилизация" проводится в общественных местах, а также во время работ по разборке завалов. По его информации, местных учителей вызывают из отпуска, чтобы они носили повестки. По словам Гайдая, Луганск превратился в "женскую народную республику".

И даже проводя скрытую мобилизацию на территории РФ в силу больших потерь, Кремль продолжает избегать массового призыва этнических русских, сообщил 6 августа советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. 

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