Пономарев: Путин прежде всего убивает не российских солдат, а украинцев, которые воюют со стороны "ДНР" и "ЛНР". Так же он и в Чечне действовал

Пономарев высказал мнение, что оккупированный Херсон важен для Путина, но, скорее всего, город он не удержит.

"Тем не менее гонит на усиление обороны Херсона, по-моему, три новые батальонно-тактические группы... он понимает, что это будет иметь очень деморализующий эффект для армии, если произойдет подобное поражение", – считает российский бизнесмен.

На этом фоне российскому лидеру, добавил экс-депутат Госдумы РФ, надо хоть что-то объявить в качестве успеха.

Поэтому россияне начали "совершенно тупое, фронтальное", по словам Пономарева, наступление на Донбассе, пытаясь продавить ВСУ "не умением, так числом" – как советские войска практиковали во время Второй мировой войны.

"Он же убивает прежде всего не российских солдат – он убивает прежде всего украинцев, которые воюют со стороны [группировок] "ДНР" и "ЛНР", – подчеркнул бизнесмен.

По наблюдениям Пономарева, Путин гонит на передовую в первую очередь людей, которых принудительно забрали в войска оккупантов с оккупированных украинских территорий.

"Мобилизованных в [районах, оккупированных группировками] "ДНР" и "ЛНР" сажают на подвал с пытками, с принуждением, чтобы они шли на фронт", – говорит он.

Экс-депутат ГД РФ считает, что это "уникальная совершенно по цинизму ситуация": ведь когда отказываются воевать российские контрактники, их даже не наказывают – даже не разрывают контракты, они остаются служить.

"Так же он и в Чечне действовал. Ему было важно, чтобы чеченцы убивали чеченцев. И на этой войне он тоже хочет, чтобы украинцы убивали украинцев", – проанализировал тактику Путина Пономарев.

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