Пономарев: Путин прежде всего убивает не российских солдат, а украинцев, которые воюют со стороны "ДНР" и "ЛНР". Так же он и в Чечне действовал

Пономарев высказал мнение, что оккупированный Херсон важен для Путина, но, скорее всего, город он не удержит.
"Тем не менее гонит на усиление обороны Херсона, по-моему, три новые батальонно-тактические группы... он понимает, что это будет иметь очень деморализующий эффект для армии, если произойдет подобное поражение", – считает российский бизнесмен.
На этом фоне российскому лидеру, добавил экс-депутат Госдумы РФ, надо хоть что-то объявить в качестве успеха.
Поэтому россияне начали "совершенно тупое, фронтальное", по словам Пономарева, наступление на Донбассе, пытаясь продавить ВСУ "не умением, так числом" – как советские войска практиковали во время Второй мировой войны.
"Он же убивает прежде всего не российских солдат – он убивает прежде всего украинцев, которые воюют со стороны [группировок] "ДНР" и "ЛНР", – подчеркнул бизнесмен.
По наблюдениям Пономарева, Путин гонит на передовую в первую очередь людей, которых принудительно забрали в войска оккупантов с оккупированных украинских территорий.
"Мобилизованных в [районах, оккупированных группировками] "ДНР" и "ЛНР" сажают на подвал с пытками, с принуждением, чтобы они шли на фронт", – говорит он.
Экс-депутат ГД РФ считает, что это "уникальная совершенно по цинизму ситуация": ведь когда отказываются воевать российские контрактники, их даже не наказывают – даже не разрывают контракты, они остаются служить.
"Так же он и в Чечне действовал. Ему было важно, чтобы чеченцы убивали чеченцев. И на этой войне он тоже хочет, чтобы украинцы убивали украинцев", – проанализировал тактику Путина Пономарев.
Еще до начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля россияне стали проводить мобилизацию на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Бывший украинский омбудсмен Людмила Денисова говорила, что после этого на улицах населенных пунктов в ОРДЛО начались облавы. Призыву подлежали даже несовершеннолетние курсанты так называемых военных училищ группировок "ДНР" и "ЛНР".
20 апреля ГУР Минобороны Украины заявило, что Россия планирует провести принудительную "мобилизацию" на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что россияне отправляют на войну мужчин из недавно оккупированных городов Донбасса по мере их захвата.
4 июля в представительстве президента Украины в Крыму заявили, что принудительная мобилизация готовится на оккупированном полуострове.
В оккупированном Мариуполе Донецкой области осенью ожидается тотальная мобилизация, а когда начнется контрнаступление ВСУ, российские войска будут прикрываться мирным населением. Поэтому советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 11 июля призвал покинуть город.
С 1 августа оккупанты устроили новую волну принудительной мобилизации на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, сообщила украинская разведка. По данным Генштаба ВСУ, только на оккупированных территориях Луганской области россияне планируют мобилизовать 8 тыс. человек.
Гайдай 9 августа заявил, что из-за принудительной мобилизации шахты Луганской области на грани закрытия, начали звать на работу мужчин из РФ.
Также он сообщал, что во временно оккупированных районах Луганской области "мобилизация" проводится в общественных местах, а также во время работ по разборке завалов. По его информации, местных учителей вызывают из отпуска, чтобы они носили повестки. По словам Гайдая, Луганск превратился в "женскую народную республику".
И даже проводя скрытую мобилизацию на территории РФ в силу больших потерь, Кремль продолжает избегать массового призыва этнических русских, сообщил 6 августа советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.