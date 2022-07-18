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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне отправляют на войну мужчин из недавно оккупированных городов Донбасса – Гайдай

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Гайдай подчеркнул, что некоторые жители недавно оккупированных регионов идут воевать добровольно
Гайдай подчеркнул, что некоторые жители недавно оккупированных регионов идут воевать добровольно
Фото: depositphotos.com

Россияне пытаются продвинуться из Лисичанска Луганской области в сторону Бахмута Донецкой области. В бой пошли мобилизованные мужчины из недавно оккупированных городов, написал в Telegram глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Он отметил, что в крупных городах Луганской области, которые россияне захватили уже летом, осталось по 10–15% населения.

"К сожалению, они не воспринимали информацию о мобилизации мужчин на ранее оккупированной части региона, не видели угрозы для себя. Были уверены, что "русский мир" – это прежде всего достойная жизнь. А сейчас, не имея дома, который разрушил враг, превращаются в негодяев, идя убивать жителей соседних населенных пунктов", – говорит Гайдай.

Глава ОГА подчеркнул, что некоторые жители недавно оккупированных регионов идут воевать добровольно.

"Другие снова не верят многочисленным предупреждениям, но видят объявления с невероятно высокой зарплатой и почему-то уверены в улучшении жизни. А через несколько дней смиренно уходят в окопы. С повесткой. Именно этого они "ждали и ждали" в течение нескольких лет?" – пишет он.

По словам Гайдая, основное направление оккупантов после Лисичанска – Бахмут. Но путь в этот город пролегает через ту небольшую территорию Луганской области, которая еще держит оборону.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.

Сейчас на Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля, однако некоторые населенные пункты области все еще остаются под контролем ВСУ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Луганская область, мобилизация, Сергей Гайдай, война России против Украины, российские оккупанты
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