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"Есть акционеры режима, есть топ-менеджеры". Пономарев рассказал, кто входит в ближайшее окружение Путина

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Аркадий Ротенберг, по версии Пономарева, один из "акционеров" режима Путина
Аркадий Ротенберг, по версии Пономарева, один из "акционеров" режима Путина
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин строит систему, которую сам называет "корпоративное государство", а его окружение можно разделить на "акционеров", то есть, получателей заработанной этой "корпорацией" прибыли, и "менеджеров". Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, опубликованном 8 августа, высказал бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев.

"То есть Путин сейчас выстроил очень интересную систему кураторов, как в КГБ. То есть если раньше, например, крупный бизнес ходил напрямую, то сейчас есть "политбюро". Я их люблю называть акционерами режима", – отметил бизнесмен.

По версии Пономарева, к "акционерам" относятся бизнесмен, основной акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, глава "Роснефти" Игорь Сечин, бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги.

"Ну, собственно говоря, этот кооператив "Озеро", – подытожил экс-депутат Госдумы.

Если продолжать аналогии, в стране-корпорации есть и "менеджеры", добавил он.

"Есть топ-менеджеры. Они могут быть супербольшими топ-менеджерами. Некоторые топ-менеджеры в моменте более влиятельны, чем акционеры. То есть, например [премьер-министр Михаил], Мишустин – это менеджер. Или [экс-помощник президента РФ Владислав]  Сурков был", – говорит он.

Заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко и министра обороны РФ Сергея Шойгу Пономарев также относит к "менеджерам", хотя глава минобороны стоит несколько особняком.

"Это такой менеджер, который фактически занял ту нишу, которую у Путина когда-то занимал Сечин. Сечин же был денщиком в прямом смысле слова – сапоги чистил. Вот сейчас Путину сапоги чистит Шойгу. То есть это близкая очень позиция, достаточно интимная. Поэтому с ним можно и в тайгу съездить, и Шойгу никому не расскажет о том, с кем он там [говорил] и о чем", – рассказал экс-депутат Госдумы РФ.

Российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзлин рассказал 3 августа   в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что  в окружение Путина входят Сечин, Чемезов, Ротенберг и бизнесмен Геннадий Тимченко (последние двое – "это больше по бабкам так называемые друзья и партнеры"), директор ФСБ Александр Бортников, секретарь Совбеза Николай Патрушев, а также несколько высокопоставленных сотрудников администрации президента – первые заместители руководителя АП Сергей Кириенко и Алексей Громов и заместитель руководителя Дмитрий Козак.

При этом сам руководитель администрации Антон Вайно, по мнению бизнесмена, не имеет никакого влияния. 

Самым влиятельным человеком в окружении Путина Невзлин считает Ковальчука, это подтверждает и Пономарев.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. 

В 2020 году бывший советник Путина, российский экономист Андрей Илларионов рассказал, что в ближайший круг президента РФ тогда входили шесть человек: Патрушев, Бортников, Ковальчук, Вайно, а также директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и бывший глава администрации президента Сергей Иванов.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Андрей Илларионов, Кремль, Госдума, Сергей Нарышкин, Илья Пономарев, Дмитрий Козак, Сергей Иванов, Роснефть, Игорь Сечин, Николай Патрушев, Геннадий Тимченко, Сергей Кириенко, Борис Ротенберг, Роман Ротенберг, Аркадий Ротенберг, Антон Вайно, Сергей Чемезов, Алексей Громов
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