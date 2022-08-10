"Есть акционеры режима, есть топ-менеджеры". Пономарев рассказал, кто входит в ближайшее окружение Путина

"То есть Путин сейчас выстроил очень интересную систему кураторов, как в КГБ. То есть если раньше, например, крупный бизнес ходил напрямую, то сейчас есть "политбюро". Я их люблю называть акционерами режима", – отметил бизнесмен.

По версии Пономарева, к "акционерам" относятся бизнесмен, основной акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, глава "Роснефти" Игорь Сечин, бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги.

"Ну, собственно говоря, этот кооператив "Озеро", – подытожил экс-депутат Госдумы.

Если продолжать аналогии, в стране-корпорации есть и "менеджеры", добавил он.

"Есть топ-менеджеры. Они могут быть супербольшими топ-менеджерами. Некоторые топ-менеджеры в моменте более влиятельны, чем акционеры. То есть, например [премьер-министр Михаил], Мишустин – это менеджер. Или [экс-помощник президента РФ Владислав] Сурков был", – говорит он.

Заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко и министра обороны РФ Сергея Шойгу Пономарев также относит к "менеджерам", хотя глава минобороны стоит несколько особняком.

"Это такой менеджер, который фактически занял ту нишу, которую у Путина когда-то занимал Сечин. Сечин же был денщиком в прямом смысле слова – сапоги чистил. Вот сейчас Путину сапоги чистит Шойгу. То есть это близкая очень позиция, достаточно интимная. Поэтому с ним можно и в тайгу съездить, и Шойгу никому не расскажет о том, с кем он там [говорил] и о чем", – рассказал экс-депутат Госдумы РФ.

Российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзлин рассказал 3 августа в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что в окружение Путина входят Сечин, Чемезов, Ротенберг и бизнесмен Геннадий Тимченко (последние двое – "это больше по бабкам так называемые друзья и партнеры"), директор ФСБ Александр Бортников, секретарь Совбеза Николай Патрушев, а также несколько высокопоставленных сотрудников администрации президента – первые заместители руководителя АП Сергей Кириенко и Алексей Громов и заместитель руководителя Дмитрий Козак.

При этом сам руководитель администрации Антон Вайно, по мнению бизнесмена, не имеет никакого влияния.

Самым влиятельным человеком в окружении Путина Невзлин считает Ковальчука, это подтверждает и Пономарев.

ВИДЕО Видео: В гостях у Гордона / YouTube