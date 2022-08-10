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Пономарев: Во время COVID Путин очень долго сидел в изоляции. Его основной собеседник был Юрий Ковальчук, человек достаточно специфический

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Путин, по мнению Пономарева, "психолог, манипулятор и вербовщик"
Путин, по мнению Пономарева, "психолог, манипулятор и вербовщик"
Фото: МИД РФ / Facebook

Российский бизнесмен, основной акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук имеет значительное влияние на президента РФ Владимира Путина. Во время изоляции Путина Ковальчук много общался с российским лидером, что повлияло на его решение напасть на Украину. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, опубликованном 8 августа, рассказал бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев.

"Я думаю, что он (Путин. – "ГОРДОН") переобщался с [индийским политическим и общественным деятелем] Махатмой Ганди во время COVID. На самом деле он очень долго сидел в изоляции. Если говорить серьезно, то его основной собеседник был Юрий Ковальчук, человек достаточно специфический", – отмечает Пономарев.

Как утверждает экс-депутат Госдумы РФ, Путин за этот период "явно начитался всяких лженаучных исторических книжек", которые ему приносили, и поэтому их часто цитирует теперь на всех возможных пресс-конференциях.

Пономарев высказал мнение, что "единственный в жизни талант" Путина – умение понимать человека.

"Он – очень тонкий психолог, манипулятор, он – вербовщик. Это то, чему его учили. Вот этот талант он проявить не мог. Потому что по телевизору, по видеосвязи ты человека не чувствуешь", – говорит он.

Этот талант, считает экс-депутат ГД РФ, российский лидер проявить не мог, так как был резко ограничен в доступе к людям. В результате президент РФ, полагает Пономарев, "перестал понимать, где правда, а где ложь, где ему очки втирают, где в папочках заносят, чтобы бюджеты получить".

"Отсюда вот и книжечки исторические, которые подбрасываются. Кстати, по иронии судьбы, насколько я знаю, Ковальчук был против начала этой войны. То есть все равно решение принял сам вождь. Но на основе, к сожалению, и общения, которое у них было. Вот на основе этих книжек", – говорит российский бизнесмен.

В итоге Путин принял решения, которые оказались для него "самоубийственными", отмечает Пономарев.

"На самом деле Путин уже мертв. Просто он еще про это не знает. Это уже жизнь после смерти – зомби, который скоро отправится в могилу", – добавил он.

Ковальчука российский бизнесмен называет "главный расчетным центром всей этой группы, которая была вокруг Путина и которую обычно называют "кооператив "Озеро".

"Поэтому это, конечно, человек доверенный. Это человек, который является старым деловым партнером Путина, который с ним с начала 90-х годов", – говорит Пономарев.

Ковальчук, по его мнению, старается сам в политику не лезть и не навязывает Путину политические решения.

"Он скорее предлагает Путину людей, которые могут эти решения реализовывать. Через Ковальчука пришел [глава администрации президента РФ Сергей] Кириенко, через Ковальчука пришел [министр обороны РФ Сергей] Шойгу, Ковальчук очень близко связан с [секретарем совбеза РФ Николаем] Патрушевым. Соответственно, через него же – с [директором ФСБ РФ Александром] Бортниковым. Именно поэтому это сейчас самый влиятельный человек в окружении Путина. Ну ровно потому, что он не лезет непосредственно принимать политические решения", – подчеркнул Пономарев.

Ковальчук при этом – "парень очень простой в общении", говорит бывший депутат Госдумы РФ.

"Он как раз у Путина вызывает ощущение не что ему что-то от вождя надо, а "пошли в хоккей поиграем, давай пулечку распишем". Вот этот дворец пресловутый в Геленджике – это же как раз из этой группы. Ковальчук на самом деле для Путина создавал условия, чтобы он ушел от власти. И много раз про это говорил: "Тебе отдохнуть надо. Ты же себя загонишь". То есть Путин ощущает, что Ковальчук не пытается его раздоить на деньги, а, наоборот, как бы думает, сочувствует его интересам. И это делает его таким влиятельным", – заключил Пономарев

Российско-израильский бизнесмен, миллиардер, экс-президент нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзлин рассказывал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что Ковальчук имеет на Путина наибольшее влияние и ему в России "можно все".

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Как отметила "Медуза", Ковальчук и Путин знакомы с 1990-х годов, бизнесмен является одним из соучредителей дачного кооператива "Озеро". Этот кооператив был создан в Ленинградской области в 1996 году, его учредителями стали Путин и еще семь человек, большинство из которых позднее достигли больших успехов в бизнесе, напомнил "Коммерсантъ"

О том, что Ковальчук входит в ближайшее окружение Путина, ранее заявляли бывший советник Путина, российский экономист Андрей Илларионов, а также российский журналист Михаил Зыгарь. В марте 2022 года Зыгарь утверждал, что, по его информации, Ковальчук – единственный, с кем сейчас общается Путин. 

Российская редакция Forbes оценивает состояние Ковальчука в $1,3 млрд, он занимает 71-е место в списке самых богатых людей России. Министерство финансов США называло Ковальчука "личным кассиром" президента РФ Владимира Путина.

Из-за российской агрессии в отношении Украины против Ковальчука ввели санкции США, Канада, ЕС, Великобритания, Австралия, Япония и другие страны. В обосновании санкций министерство финансов США отметило, что Ковальчук является крупнейшим акционером банка "Россия", а также "личным банкиром высших должностных лиц РФ, включая Путина". Американские власти назвали Ковальчука советником президента России и "одним из его кассиров".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Кремль, Госдума, Илья Пономарев, Сергей Шойгу, Николай Патрушев, Сергей Кириенко, Александр Бортников, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Леонид Невзлин, Юрий Ковальчук, интервью, российские оккупанты
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