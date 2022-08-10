Пономарев: С поста премьера Медведева сняли не потому, что он вышел из фавора, а потому что премьера нет – он все время бухой

По словам экс-депутата Госдумы, президент РФ Владимир Путин подобрал вокруг себя людей "абсолютно пластилиновых", которые не умеют держать удар, у которых нет стержня.

"И, соответственно, которые готовы ему поддакнуть во всем, в чем угодно. И потом могут, как Медведев, заливать эту грусть алкоголем, а могут даже и этого не делать. Но именно такие люди и совершают самые страшные преступления на свете. Это же у Булгакова было: самый страшный человеческий порок – это трусость. Вот это люди все, у которых именно этот порок является доминирующим", – говорит Пономарев.

Он утверждает, что Медведев "тяжело пьет" и ситуация усугубилась в 2012-м году, после его отставки с поста президента РФ.

"То есть я вообще не знаю. Конечно, это великий талант Путина: найти человека, который в состоянии отказаться от высшей власти в стране абсолютно добровольно, по щелчку, и даже не попытаться каким-то образом зацепиться, сдать всех своих людей при этом с эфемерной надеждой, что он когда-то вернется опять к власти", – считает экс-депутат ГД РФ.

Бизнесмен утверждает, что это очень сильно повлияло на Медведева психологически.

"И с поста премьера-то его сняли не потому, что он как-то вышел из фавора, а потому что просто премьера нет. Он все время бухой. И надо было с этим что-то делать. Пока система работала сама по себе – ну ладно, ну нет премьера, но как-то она катится по инерции, но, когда надо было уже вытаскивать страну из экономической проблемы, которая из-за всех санкций, из-за этой изоляции, надо было просто найти человека, который был бы в состоянии управлять. Отсюда и взялся Мишустин", – пояснил Пономарев.

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