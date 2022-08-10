Пономарев: Кабаева – это операция прикрытия. У меня есть очень много свидетельств, что никакая она не жена Путина и дети у нее не путинские

"В любом случае считаю, что Кабаева – это операция прикрытия. У меня есть очень много свидетельств, что никакая она не жена. И думаю, что дети, которые у нее есть, – это не путинские дети", – сказал бизнесмен.

Он уточнил, что догадывается, кто может быть отцом детей Кабаевой, но не будет называть фамилию, поскольку речь идет о частной жизни.

"Она выполняет определенную важную задачу. Они, конечно, с Путиным что называется "хорошие друзья", то есть она играет роль этой ширмы и прикрытия. Но изначально информацию о том, что она его жена, разгонял Кремль. Это я знаю совершенно точно. Потому что я знаю людей, которые это делали", – сказал Пономарев.

По информации бизнесмена, распространению информации о романе Путина и Кабаевой "очень сильно помог" российский бизнесмен Александр Лебедев – издатель газеты "Московский корреспондент". В апреле 2008 года газета сообщила, что Путин и Кабаева готовятся к свадьбе. Путин в ответ на публикацию заявил, что в ней "ни одного слова правды" и что он "отрицательно относится к тем, кто с каким-то гриппозным носом и со своими эротическими фантазиями лезет в чужую жизнь". В том же месяце Лебедев сообщил о закрытии газеты.

"Ему надо было списать инвестиции, которые туда шли. Это был неуспешный медийный проект. И это был очень хороший повод", – сказал Пономарев.

Руководил "разгоном этой информации", по данным бизнесмена, бывший пресс-секретарь первого президента РФ Бориса Ельцина Сергей Ястржембский.

"Ему после этого как раз дали уехать. Он живет в Италии, получает удовольствие от жизни. Но разгон информации про Кабаеву – это был его большой проект, который он сделал перед отъездом", – сообщил Пономарев.

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