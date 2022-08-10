Пономарев: Кабаева – это операция прикрытия. У меня есть очень много свидетельств, что никакая она не жена Путина и дети у нее не путинские

"В любом случае считаю, что Кабаева – это операция прикрытия. У меня есть очень много свидетельств, что никакая она не жена. И думаю, что дети, которые у нее есть, – это не путинские дети", – сказал бизнесмен.
Он уточнил, что догадывается, кто может быть отцом детей Кабаевой, но не будет называть фамилию, поскольку речь идет о частной жизни.
"Она выполняет определенную важную задачу. Они, конечно, с Путиным что называется "хорошие друзья", то есть она играет роль этой ширмы и прикрытия. Но изначально информацию о том, что она его жена, разгонял Кремль. Это я знаю совершенно точно. Потому что я знаю людей, которые это делали", – сказал Пономарев.
По информации бизнесмена, распространению информации о романе Путина и Кабаевой "очень сильно помог" российский бизнесмен Александр Лебедев – издатель газеты "Московский корреспондент". В апреле 2008 года газета сообщила, что Путин и Кабаева готовятся к свадьбе. Путин в ответ на публикацию заявил, что в ней "ни одного слова правды" и что он "отрицательно относится к тем, кто с каким-то гриппозным носом и со своими эротическими фантазиями лезет в чужую жизнь". В том же месяце Лебедев сообщил о закрытии газеты.
"Ему надо было списать инвестиции, которые туда шли. Это был неуспешный медийный проект. И это был очень хороший повод", – сказал Пономарев.
Руководил "разгоном этой информации", по данным бизнесмена, бывший пресс-секретарь первого президента РФ Бориса Ельцина Сергей Ястржембский.
"Ему после этого как раз дали уехать. Он живет в Италии, получает удовольствие от жизни. Но разгон информации про Кабаеву – это был его большой проект, который он сделал перед отъездом", – сообщил Пономарев.
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Путин скрывает информацию о личной жизни. Официально с 1983-го по 2013 год он был в браке с Людмилой Шкребневой. У них родилось две дочери: Мария (1985) и Катерина (1986).
По данным российских и западных таблоидов, Путина долгие годы связывают личные отношения с олимпийской чемпионкой Кабаевой, которая младше его на 31 год. Газета The Wall Street Journal сообщила, что, по информации американских властей, она родила минимум троих детей от Путина.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину ряд стран, в том числе Великобритания, Канада, Австралия, США, а также Евросоюз, ввели против Кабаевой санкции. В заявлении министерства финансов США было сказано, что бывшая гимнастка "имеет тесные отношения с Путиным".