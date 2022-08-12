Пономарев: Хорошие русские – это те, которые с оружием в руках сражаются с Путиным

Пономарев заявил, что развязанную Россией войну можно закончить только в Москве Фото: EPA

"И этот шанс нельзя упустить. За всеми этими разговорами про хороших русских, плохих русских... Во-первых, хорошие русские – это только те русские, которые с оружием в руках сражаются с Путиным. Я уверен, что именно это является определением "хороших русских", – заявил Пономарев.

Бизнесмен отметил, что видит страх в Офисе президента Украины заниматься этими "хорошими русскими".

"От этого только одни неприятности внутриполитические, да? Они от этого очень дистанцируются. Но это нужно. Это война. И эту войну можно закончить только в Москве. Она не закончится в Украине", – прогнозирует он.

Все остальные русские, по предложенной Пономаревым градации, "нормальные", но "Украина им ничего не должна".

"Даже тем людям, которые помогают гуманитарной помощью. Они прежде всего заглаживают свою собственную вину в том, что мы не смогли остановить это чудовище. Это не наша добрая воля, это наш долг, который мы делаем. Поэтому это не дает мандат на то, чтобы называться хорошими, или прекрасными, или какими угодно другими", – говорит он.

Но и плохими русскими, по мнению экс-депутата Госдумы РФ, Украине тоже надо заниматься.

"Потому что плохие русские в итоге нож Путину и воткнут. И они нам нужны. Стратегия поработать с плохими русскими – это то, на чем надо фокусироваться", – считает Пономарев.

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