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Пономарев: Путин считал, что он Зеленского завербует, а Зеленский – что он Путина обаяет. Но ни хера не получилось

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Пономарев: Вот два одиночества встретились и ни хера не получилось
Пономарев: Вот два одиночества встретились – и ни хера не получилось
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев считает, что у президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина не сложились отношения, потому что они ставили перед собой разные задачи: один хотел понравиться, а второй завербовать. Такое мнение он высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Пономарев предположил, что вначале Путин считал Зеленского слабым президентом и рассчитывал с ним договориться об отношениях между странами на выгодных для России условиях. Этот период, по мнению бизнесмена, продолжался в 2019–2020 годах.

"Я убежден, что в 2019–2020 годах Путин скорее хотел "слить" вот эти "ДНР" и "ЛНР" и каким-то образом поставить точку с запятой. Он считал, что Зеленский – слабый президент, что с ним можно будет до чего-то договориться, на каких-то более-менее приемлемых условиях для России достичь компромисса. Во всяком случае для него это был чемодан без ручки", – сказал бывший депутат Госдумы РФ.

По его мнению, об этом свидетельствует назначение заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака куратором украинского направления вместо Владислава Суркова. 

"Назначение Козака – это был мощнейший сигнал для всех, кто понимает, что они хотели договориться. Но здесь с нашей стороны было очень много политических и внутриполитических ограничений, которые не давали возможности это сделать. Не было четкой линии, – сказал Пономарев. – Зеленский, я считаю, в некотором смысле переоценил свое личное обаяние. Путин считал, что он Зеленского завербует, а Зеленский считал, что он Путина обаяет. И вот два одиночества встретились – и ни хера не получилось".

Позже, по мнению бизнесмена, Путин передумал – и диалога больше не вышло. 

"После этого уже Путин отказывался от встреч, считал, что "это ненадежные партнеры, кидалы, ни до чего невозможно договориться". И у него внимание было переключено на другие вопросы", – сказал Пономарев. 

Пономарев: Украинский президент назначит следующее российское правительство. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

До полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в конце февраля 2022 года, Зеленский неоднократно публично предлагал Путину провести новую встречу и обсудить урегулирование конфликта между странами. Президент Украины высказывал мнение, что на переговорах им удастся услышать друг друга. Российская сторона предложения Украины отклоняла. 

В первые месяцы полномасштабной войны Зеленский подтверждал желание встретиться с Путиным, но затем сказал, что он не видит заинтересованности РФ в прекращении боевых действий и переходе к переговорам. По мнению Зеленского, после того, как президент РФ "будет готов выйти в реальность", "можно будет попробовать, если будет еще не поздно", пойти дипломатическим путем. 

В июле Зеленский сравнил Путина с питоном. "Он, как питон, разинул пасть, думая, что мы – кролик, которого он проглотит. Теперь он рискует лопнуть", – сказал президент Украины. 

Украина неоднократно заявляла, что не пойдет на территориальные уступки и намерена деоккупировать все свои территории. РФ же требует от Украины капитуляции.  

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Владислав Сурков, Илья Пономарев, Дмитрий Козак, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины
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