Пономарев: Путин считал, что он Зеленского завербует, а Зеленский – что он Путина обаяет. Но ни хера не получилось

Пономарев: Вот два одиночества встретились – и ни хера не получилось Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Пономарев предположил, что вначале Путин считал Зеленского слабым президентом и рассчитывал с ним договориться об отношениях между странами на выгодных для России условиях. Этот период, по мнению бизнесмена, продолжался в 2019–2020 годах.

"Я убежден, что в 2019–2020 годах Путин скорее хотел "слить" вот эти "ДНР" и "ЛНР" и каким-то образом поставить точку с запятой. Он считал, что Зеленский – слабый президент, что с ним можно будет до чего-то договориться, на каких-то более-менее приемлемых условиях для России достичь компромисса. Во всяком случае для него это был чемодан без ручки", – сказал бывший депутат Госдумы РФ.

По его мнению, об этом свидетельствует назначение заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака куратором украинского направления вместо Владислава Суркова.

"Назначение Козака – это был мощнейший сигнал для всех, кто понимает, что они хотели договориться. Но здесь с нашей стороны было очень много политических и внутриполитических ограничений, которые не давали возможности это сделать. Не было четкой линии, – сказал Пономарев. – Зеленский, я считаю, в некотором смысле переоценил свое личное обаяние. Путин считал, что он Зеленского завербует, а Зеленский считал, что он Путина обаяет. И вот два одиночества встретились – и ни хера не получилось".

Позже, по мнению бизнесмена, Путин передумал – и диалога больше не вышло.

"После этого уже Путин отказывался от встреч, считал, что "это ненадежные партнеры, кидалы, ни до чего невозможно договориться". И у него внимание было переключено на другие вопросы", – сказал Пономарев.

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