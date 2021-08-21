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ПОЛИТИКА

Зеленский – о Путине: он "иррациональный" и "слишком эмоционально реагирует на Украину"

Зеленский (слева) назвал Путина (справа) "иногда чрезвычайно эмоциональным" политиком
Зеленский (слева) назвал Путина (справа) "иногда чрезвычайно эмоциональным" политиком
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин слишком эмоционально реагирует на вопросы, связанные с Украиной. Об этом в интервью изданиям The Washington Post, Libération, Funke Media, НВ и "Новая газета" сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он назвал Путина "иррациональным" и "иногда чрезвычайно эмоциональным" политиком.

По словам Зеленского, "когда речь идет об Украине, он реагирует слишком эмоционально".

Контекст:

Путин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве.

В интервью итальянской газете La Repubblica, которое вышло 27 апреля, Зеленский сказал, что его встреча с Путиным могла бы пройти в Ватикане. "Это действительно идеальное место для диалога о мире", – убежден президент Украины. Перед этим Зеленский говорил, что его "волнует не место проведения, а содержание встречи".

30 июня Путин заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским, так как "ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти – в Берлине и Париже".

Зеленский, реагируя на заявление Путина, назвал слова главы Кремля "пропагандистской мантрой, которая рассчитана на внутреннего потребителя в самой России".

Путин говорил, что считает украинцев и россиян "одним народом", и поэтому Украину не внесли в список "недружественных стран" в РФ. В ответ на это Зеленский сказал, что у украинцев и россиян много общего, но они не являются одним народом.

Теги: Владимир Путин, Украина, Москва, Кремль, Владимир Зеленский, президент, интервью, встреча
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