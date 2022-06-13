"Чтобы Россия никогда больше не была источником фашизма". Бывший вице-президент "Газпромбанка" заявил, что вступил в ВСУ

"Я таки добился своего. Меня взяли в Вооруженные силы Украины – легион "Свобода России". Это специально сформированное при ВСУ из добровольцев-россиян хорошо оснащенное, высоко мотивированное армейское подразделение. В нем служат только граждане России. Те, кто жил уже в Украине, приехал на ее защиту из России и других стран. Для них эта война – позор России, а участие в ней на стороне Украины – возможность смыть этот позор, сделать Россию свободной демократической страной без [президента РФ Владимира] Путина и банды чекистов, вернуть ее в цивилизованный мир, чтобы она никогда больше не была изгоем и источником фашизма", – отметил Волобуев.

Он призвал россиян присоединяться к его подразделению.

"А теперь – зачем мне это нужно. Я гражданин России, прожил там 33 года. Я сделал свой выбор – вернулся на родину, и она мне поверила. Моя родина в опасности, и мой долг – ее защитить. Я вырос в Ахтырке Сумской области – городе военных, городе-герое. Меня так воспитали родители – мужчина на то и мужчина, чтобы идти воевать, если пришла война. Мне на днях исполнится 51 год. Я в прекрасной физической форме, всю жизнь занимался спортом, никогда не пил и не курил. На первом же занятии на полигоне выяснилось, что я очень неплохо стреляю. И да, я очень хочу, чтобы за мной пошли другие. Я знаю, в России масса честных людей, которые ненавидят путинскую клику. Нам с вами по пути!" – подчеркнул Волобуев.