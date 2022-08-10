Пономарев: МГИМО рождает отвратительных чудовищ. Рогозин, Захарова, Собчак оттуда. Это люди без принципов

Пономарев разделяет иронию в отношении организационных талантов развалившего "Роскосмос" Дмитрия Рогозина. Он добавил, что "хороший менеджер" Рогозин – "человек а-ля Маша Захарова".
Бизнесмен рассказал, что он хорошо знаком с отцом Захаровой.
"Он очень известный дипломат, очень уважаемый, посол в Китае многолетний. Он очень уважаемый мужик. Ну это же вообще такая позиция старой советской дипломатии", – сказал экс-депутат российской Госдумы.
Он пояснил, что Захарова и Рогозин получали образование в одном и том же вузе, обучение в котором оставляет характерный отпечаток на его выпускниках.
"Но МГИМО порождает отвратительных чудовищ. И Рогозин оттуда, Маша оттуда, [российская телеведущая] Ксения Собчак оттуда. То есть люди без принципов, с очень высоким уровнем цинизма, очень эгоистично настроенные. И при этом абсолютно услужливые для государства. Вот это такой профиль", – заявил Пономарев.
Также МГИМО заканчивал глава МИД РФ Сергей Лавров. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечал, что российского министра в вузе плохо учили международному праву и географии.
Захарова известна своими пропагандистскими и антиукраинскими высказываниями. Некоторые из них вызывают подозрения относительно ее вменяемости.
В частности, недавнее заявление Захаровой о том, что в Украине "плечом к плечу с боевиками "Азова" воюют израильские наемники, стало поводом для советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка выразить предположение, что российские чиновники в лице Захаровой "из-за дефицита кокаина могли перейти на что-то более тяжелое". "В апреле в Эстонии арестовали 3,5 т кокаина, который везли контрабандой в Россию. Кажется, дефицит кокаина заставил работников МИД перейти на что-то потяжелее", – предположил он в мае 2022 года.