ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пономарев: МГИМО рождает отвратительных чудовищ. Рогозин, Захарова, Собчак оттуда. Это люди без принципов

 
|
Пономарев заявил, что выпускники МГИМО - люди без принципов
Пономарев заявил, что выпускники МГИМО - люди без принципов
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Отец специального представителя Министерства иностранных дел России (МИД Рф) Марии Захаровой – уважаемый дипломат старой школы, а сама она, как и другие выпускники Московского государственного института международных отношений (МГИМО) – циничный человек без принципов. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, опубликованном 8 августа, высказал бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев.

Пономарев разделяет иронию в отношении организационных талантов развалившего "Роскосмос" Дмитрия Рогозина. Он добавил, что "хороший менеджер" Рогозин – "человек а-ля Маша Захарова".

Бизнесмен рассказал, что он хорошо знаком с отцом Захаровой.

"Он очень известный дипломат, очень уважаемый, посол в Китае многолетний. Он очень уважаемый мужик. Ну это же вообще такая позиция старой советской дипломатии", – сказал экс-депутат российской Госдумы.

Он пояснил, что Захарова и Рогозин получали образование в одном и том же вузе, обучение в котором оставляет характерный отпечаток на его выпускниках.

"Но МГИМО порождает отвратительных чудовищ. И Рогозин оттуда, Маша оттуда, [российская телеведущая] Ксения Собчак оттуда. То есть люди без принципов, с очень высоким уровнем цинизма, очень эгоистично настроенные. И при этом абсолютно услужливые для государства. Вот это такой профиль", – заявил Пономарев.

Также МГИМО заканчивал глава МИД РФ Сергей Лавров. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечал, что российского министра в вузе плохо учили международному праву и географии.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Захарова известна своими пропагандистскими и антиукраинскими высказываниями. Некоторые из них вызывают подозрения относительно ее вменяемости.

В частности, недавнее заявление Захаровой о том, что в Украине "плечом к плечу с боевиками "Азова" воюют израильские наемники, стало поводом для советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка выразить предположение, что российские чиновники в лице Захаровой "из-за дефицита кокаина могли перейти на что-то более тяжелое". "В апреле в Эстонии арестовали 3,5 т кокаина, который везли контрабандой в Россию. Кажется, дефицит кокаина заставил работников МИД перейти на что-то потяжелее", – предположил он в мае 2022 года. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, Ксения Собчак, МИД, Сергей Лавров, Илья Пономарев, МГИМО, МИД России, Роскосмос, Дмитрий Рогозин, Мария Захарова, дипломаты, интервью
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Президент МАН Довгий выставил на продажу коллекцию картин в поддержку ВСУ и для создания Музея науки
Президент МАН Довгий выставил на продажу коллекцию картин в поддержку ВСУ и для создания Музея науки
"Не волнуйся, любимый, у нас все хорошо". Пугачева в день разлуки публично обратилась к Галкину. Видео
"Не волнуйся, любимый, у нас все хорошо". Пугачева в день разлуки публично обратилась к Галкину. Видео
"Такая гибкая", "Я в восторге". 41-летняя Ребрик показала гимнастическое упражнение с мячом. Видео
"Такая гибкая", "Я в восторге". 41-летняя Ребрик показала гимнастическое упражнение с мячом. Видео
  Зеленская: Как сейчас президент Зеленский? Я его сегодня видела две минуты. Выглядит бодро
  Зеленская: Как сейчас президент Зеленский? Я его сегодня видела две минуты. Выглядит бодро
"Моя львица". Monatik посвятил жене трогательный пост
"Моя львица". Monatik посвятил жене трогательный пост
Роднянский: Увидев фотографии из Бучи, я осознал, какую страшную войну ведет Россия в Украине
Роднянский: Увидев фотографии из Бучи, я осознал, какую страшную войну ведет Россия в Украине
  Арестович: Мало кто знает, но я в первой пятерке на ликвидацию в России. Для меня конкретная привязка к жилью – это опасность
  Арестович: Мало кто знает, но я в первой пятерке на ликвидацию в России. Для меня конкретная привязка к жилью – это опасность
"Напоминает старый еврейский анекдот". Макаревич высмеял некорректное цитирование его слов
"Напоминает старый еврейский анекдот". Макаревич высмеял некорректное цитирование его слов
"Мог бы себе представить тогда, что это судьба?", "Алла за каменной стеной". Галкин показал фото с Пугачевой, где ему 26 лет, а ей – 53
"Мог бы себе представить тогда, что это судьба?", "Алла за каменной стеной". Галкин показал фото с Пугачевой, где ему 26 лет, а ей – 53
Тодоренко показала, как рожала второго ребенка, пока на нее смотрел трехлетний сын. Фото
Тодоренко показала, как рожала второго ребенка, пока на нее смотрел трехлетний сын. Фото
Борщ с нутом на утином бульоне. Рецепт от Хименеса-Браво
Борщ с нутом на утином бульоне. Рецепт от Хименеса-Браво
"Топовое фото", "Такая шикарная Ким". Кардашян снялась без бюстгальтера
"Топовое фото", "Такая шикарная Ким". Кардашян снялась без бюстгальтера
Паш объяснила, почему выступит на фестивале, на котором представлена Россия
Паш объяснила, почему выступит на фестивале, на котором представлена Россия
"Так скучали по тебе", "Классно просыпаться в Киеве". Дорофеева после возвращения домой снялась в киевской кофейне
"Так скучали по тебе", "Классно просыпаться в Киеве". Дорофеева после возвращения домой снялась в киевской кофейне
Служащий ВСУ Тураев рассказал о знакомстве с женой и ее ревности
Служащий ВСУ Тураев рассказал о знакомстве с женой и ее ревности
Квиткова снялась в купальнике и впервые показала, как выглядела при весе "плюс 30 кг" накануне родов
Квиткова снялась в купальнике и впервые показала, как выглядела при весе "плюс 30 кг" накануне родов
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"От такого будет уже никогда не отмыться". Невзоров прокомментировал обложку немецкого издания с изображением Путина (324963)
2
"Мама не должна так сидеть, еще и в платье", "Выглядит так, как будто снова родила". В сети обсуждают фото Мишиной с сыном (147026)
3
63-летняя Мадонна опубликовала свое изображение без одежды и белья (110928)
4
"Перед тем, как пришел работать к нему, лично оскорблял". Арестович рассказал о своем отношении к Зеленскому (94592)
5
"Так им и надо, это только начало". Гордон показал, что в РФ выпускают под брендом "Руссоль" (93003)
6
47-летний Арестович рассказал, как познакомился со своей третьей женой восемь лет назад (81648)
7
"Зеленский когда-то уйдет с президенства". Арестович прокомментировал свои президентские амбиции (75694)
8
"Если она сейчас так вытанцовывает, то что было в 20 лет?" Танец бабушки под хит "Орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ" взорвал сеть. Видео (28558)
 
 
 
 