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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия наращивает число военных вертолетов у границ Украины – Воздушные силы ВСУ

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Игнат: Силы обороны уничтожили немало авиационной техники врага, но противник имеет возможность пополнять состав
Игнат: Силы обороны уничтожили немало авиационной техники врага, но противник имеет возможность пополнять состав
Скриншот: Media Center Ukraine - Ukrinform / YouTube

Враг подтягивает с середины страны к границам Украины авиационную технику, сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Об этом он сказал 16 августа на брифинге, который транслировал медиацентр "Украина – Укринформ".

По его словам, к началу полномасштабной войны вокруг Украины находилось около 700 российских летательных аппаратов – 450 самолетов, 250 вертолетов.

"Понятно, что за это время Воздушные силы и другие силы обороны уничтожили немало авиационной техники врага, но противник имеет возможность пополнять состав [группировки], подтягивая с середины страны авиатехнику", – отметил Игнат.

По его информации, сейчас вблизи от украинских границ на разных аэродромах Беларуси, России и оккупированного Крыма находится около 430 вражеских самолетов.

"Но группировка вертолетов значительно выросла и составляет более 360 вертолетов, которые есть у противника близко к границам", – сказал Игнат.

По его данным, за сутки оккупанты совершают около 150 вылетов с этих аэродромов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на 16 августа, с начала открытого вторжения РФ в Украине уничтожено 43,9 тыс. российских оккупантов, 233 самолета, 196 вертолетов, 1880 танков и тысячи единиц другой техники.

Теги: авиация, аэродром, вертолет, самолеты, ВСУ, война России против Украины, Воздушные силы Украины, Юрий Игнат
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