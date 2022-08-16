Россия наращивает число военных вертолетов у границ Украины – Воздушные силы ВСУ

По его словам, к началу полномасштабной войны вокруг Украины находилось около 700 российских летательных аппаратов – 450 самолетов, 250 вертолетов.

"Понятно, что за это время Воздушные силы и другие силы обороны уничтожили немало авиационной техники врага, но противник имеет возможность пополнять состав [группировки], подтягивая с середины страны авиатехнику", – отметил Игнат.

По его информации, сейчас вблизи от украинских границ на разных аэродромах Беларуси, России и оккупированного Крыма находится около 430 вражеских самолетов.

"Но группировка вертолетов значительно выросла и составляет более 360 вертолетов, которые есть у противника близко к границам", – сказал Игнат.

По его данным, за сутки оккупанты совершают около 150 вылетов с этих аэродромов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)