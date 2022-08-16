Россия наращивает число военных вертолетов у границ Украины – Воздушные силы ВСУ

По его словам, к началу полномасштабной войны вокруг Украины находилось около 700 российских летательных аппаратов – 450 самолетов, 250 вертолетов.
"Понятно, что за это время Воздушные силы и другие силы обороны уничтожили немало авиационной техники врага, но противник имеет возможность пополнять состав [группировки], подтягивая с середины страны авиатехнику", – отметил Игнат.
По его информации, сейчас вблизи от украинских границ на разных аэродромах Беларуси, России и оккупированного Крыма находится около 430 вражеских самолетов.
"Но группировка вертолетов значительно выросла и составляет более 360 вертолетов, которые есть у противника близко к границам", – сказал Игнат.
По его данным, за сутки оккупанты совершают около 150 вылетов с этих аэродромов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генштаба ВСУ на 16 августа, с начала открытого вторжения РФ в Украине уничтожено 43,9 тыс. российских оккупантов, 233 самолета, 196 вертолетов, 1880 танков и тысячи единиц другой техники.