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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Андрющенко: Меня пытались вербовать русские, но потом отстали

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Андрющенко: Вербовать дело такое. Еще вопрос, кто кого навербует
Андрющенко: Вербовать – дело такое. Еще вопрос, кто кого навербует
Скриншот: Алеся Бацман / YouTube

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, как на него пытались выйти люди, связанные с россиянами.

"Смешно это было. Всплыла персона из моего прошлого, некий коллега, со странным звонком: "Давай встретимся". Причем с Viber. А я знаю, что он в Севастополе, достаточно долго жил там. У него квартира на Песчанке у нас – в районе Песчаного пляжа. Viber – хорошая штука и ты видишь, что украинский номер изменен на +7 (код телефонной связи в Российской Федерации. – "ГОРДОН"). И такой звонок: "Ты же в Мариуполе? Давай встретимся". Я говорю: "Ну, давай встретимся. Где?" Он: "Ты же где-то тут?" – "Где-то тут, – говорю, – давай в Запорожье встретимся легко". Я бы вместе с СБУшниками с ним и встретился. Потом была вторая попытка такого звонка. Но потом от меня отстали", – сообщил Андрющенко.

По его информации, сейчас в Мариуполе разыскивают людей, знакомых с представителями руководства города.

"Понимаю, что я с публичной позицией все эти восемь лет. Вербовать – дело такое. Еще вопрос, кто кого навербует. Думаю, ситуации были другие. Я знаю, что всех наших близких, знакомых в Мариуполе ищут для того, чтобы найти слабое звено, чтобы надавить. Но пусть ищут. Там никого нет уже давно. Все близкие выехали 13–16 марта. Пусть ищут до бесконечности. Тут они тоже не доберутся до моих близких и знакомых, чтобы надавить на меня", – сказал Андрющенко.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Петр Андрющенко родился в Мариуполе. Окончил Донецкое училище милиции по специальности "правоведение" и Академию управления персоналом по специальности "управление персоналом и экономика труда". Работал в органах внутренних дел Украины и Государственной фискальной службе.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает обо всем, что происходит в Мариуполе.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, война, Мариуполь, вторжение, Алеся Бацман, российская агрессия, война России против Украины, интервью, русские, Петр Андрющенко
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