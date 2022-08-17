В День Независимости возможны обострения по всей линии фронта – ГУР

“По всей линии столкновения мы видим активные боевые действия. О том, что Россия отведет свои войска с территории Украины, пока они говорить не готовы, но Украина будет освобождать все свои территории. В ближайшее время будут острые события на всем фронте… Мы не говорим о привязке к каким-то датам. Сейчас говорят много о Дне Независимости, хотя этот фактор нужно учитывать“, – сказал Юсов.
Также он отметил, что в ГУР неоднократно предупреждали, что “август и сентябрь будут очень важными периодами для дальнейшего развития боевых действий на всем фронте“.
24 июня начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщал, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина" рассказал, что российские политтехнологи прорабатывают две вероятные даты окончания войны в Украине. По их расчетам, войну могут прекратить в сентябре или в декабре этого года. Все будет зависеть от того, насколько оккупанты смогут реализовать свои планы в Украине. По его словам, первая дата – 11 сентября, когда в России пройдет единый день голосования. Второй вероятной датой Скибицкий называет 30 декабря.