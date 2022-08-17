В День Независимости возможны обострения по всей линии фронта – ГУР

“По всей линии столкновения мы видим активные боевые действия. О том, что Россия отведет свои войска с территории Украины, пока они говорить не готовы, но Украина будет освобождать все свои территории. В ближайшее время будут острые события на всем фронте… Мы не говорим о привязке к каким-то датам. Сейчас говорят много о Дне Независимости, хотя этот фактор нужно учитывать“, – сказал Юсов.

Также он отметил, что в ГУР неоднократно предупреждали, что “август и сентябрь будут очень важными периодами для дальнейшего развития боевых действий на всем фронте“.