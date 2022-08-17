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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия провалила подготовку резервистов для войны в Украине – стратком ВСУ

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Резервисты из РФ неохотно едут воевать в Украину, несмотря на высокие "гонорары"
Резервисты из РФ неохотно едут воевать в Украину, несмотря на высокие "гонорары"
Фото: EPA

В 2021 году году минобороны России провело учения по программе БАРС (боевой резерв армейский специальный) с участием 38 тысяч резервистов. В итоге воевать в Украине согласилось не более 8 тыс. человек – это 20 батальонов по 400 бойцов, сообщает 17 августа в Telegram управление стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ.

"Этот проект позиционировали как "военную службу на полставки", а добровольцы рассматривали проект как бесплатную "поездку на рыбалку". В гос СМИ бойцов БАРСа называют "добровольцами", хотя они воюют за зарплату: предлагают 205 тыс. рублей (около 125 тыс. грн) в месяц", – говорится в сообщении.

Вместо контрактов с резервистами подписываются договоры без указания нанимателей и плательщиков, отмечают в ВСУ еще один нюанс.

"Официально БАРС в структуры минубийства не входит и имеет неясный статус, из-за чего возникают сложности с оформлением статуса ветерана, лечением и выплатой денег", – отмечают в страткоме ВСУ.

15 августа стратком ВСУ сообщал, что в РФ не смогли сформировать новый танковый батальон из-за нехватки военных и их нежелания подписывать контракт с перспективой оказаться на войне в Украине.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

28 мая Генштаб ВСУ сообщал, что в РФ проводится скрытая мобилизация.

По оценке Генштаба ВСУ, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек на 16 июня.

27 июня британская разведка подтвердила, что Россия испытывает недостаток резервистов для войны в Украине, но не хочет проводить официальную мобилизацию.

По информации американского Института исследования войны на 2 августа, в четырех областях России формируют добровольческие батальоны для войны в Украине.

По данным Генштаба на 17 августа, потери российских оккупантов составили около 44 100 военных1886 танков, 233 самолета, 196 вертолетов, 15 кораблей и катеров.

Теги: Россия, Украина, мобилизация, добровольцы, вторжение, батальон, Минобороны, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, батальоны, война России против Украины, минобороны РФ, потери России, российские оккупанты
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