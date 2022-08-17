Россия провалила подготовку резервистов для войны в Украине – стратком ВСУ

"Этот проект позиционировали как "военную службу на полставки", а добровольцы рассматривали проект как бесплатную "поездку на рыбалку". В гос СМИ бойцов БАРСа называют "добровольцами", хотя они воюют за зарплату: предлагают 205 тыс. рублей (около 125 тыс. грн) в месяц", – говорится в сообщении.
Вместо контрактов с резервистами подписываются договоры без указания нанимателей и плательщиков, отмечают в ВСУ еще один нюанс.
"Официально БАРС в структуры минубийства не входит и имеет неясный статус, из-за чего возникают сложности с оформлением статуса ветерана, лечением и выплатой денег", – отмечают в страткоме ВСУ.
15 августа стратком ВСУ сообщал, что в РФ не смогли сформировать новый танковый батальон из-за нехватки военных и их нежелания подписывать контракт с перспективой оказаться на войне в Украине.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
28 мая Генштаб ВСУ сообщал, что в РФ проводится скрытая мобилизация.
По оценке Генштаба ВСУ, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек на 16 июня.
27 июня британская разведка подтвердила, что Россия испытывает недостаток резервистов для войны в Украине, но не хочет проводить официальную мобилизацию.
По информации американского Института исследования войны на 2 августа, в четырех областях России формируют добровольческие батальоны для войны в Украине.
По данным Генштаба на 17 августа, потери российских оккупантов составили около 44 100 военных, 1886 танков, 233 самолета, 196 вертолетов, 15 кораблей и катеров.