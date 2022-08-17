Россия провалила подготовку резервистов для войны в Украине – стратком ВСУ

Резервисты из РФ неохотно едут воевать в Украину, несмотря на высокие "гонорары" Фото: EPA

"Этот проект позиционировали как "военную службу на полставки", а добровольцы рассматривали проект как бесплатную "поездку на рыбалку". В гос СМИ бойцов БАРСа называют "добровольцами", хотя они воюют за зарплату: предлагают 205 тыс. рублей (около 125 тыс. грн) в месяц", – говорится в сообщении.

Вместо контрактов с резервистами подписываются договоры без указания нанимателей и плательщиков, отмечают в ВСУ еще один нюанс.

"Официально БАРС в структуры минубийства не входит и имеет неясный статус, из-за чего возникают сложности с оформлением статуса ветерана, лечением и выплатой денег", – отмечают в страткоме ВСУ.

15 августа стратком ВСУ сообщал, что в РФ не смогли сформировать новый танковый батальон из-за нехватки военных и их нежелания подписывать контракт с перспективой оказаться на войне в Украине.