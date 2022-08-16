На оккупированных территориях усилили принудительную мобилизацию – Гайдай

Оккупанты не могут привести в порядок захваченные ими города, но отправляют их жителей воевать против Украины, отмечает глава Луганской ОВА Фото: Луганська ОВА/Гайдай Сергій / Telegram

По его словам, это обусловлено не только значительными потерями россиян на фронте, но и отсутствием у них мотивации воевать.

"Военные так называемой "ЛНР" отказываются идти выполнять приказы на территории "братского народа", "ДНР" – жалуются, что угрозами, запугиванием, шантажом и введением в заблуждение их пытаются загнать в "ДНР", хотя территория "ЛНР" уже, как они считают, "освобождена", – написал Гайдай.

По его словам, не выполняются и очередные обещания, которые оккупационные власти дают людям.

"Полтора месяца назад говорили, что восстановят газ в недавно захваченных городах в течение недели. Конечно, это невозможно, учитывая объем разбитых обстрелами россиян коммуникаций. И все, что они смогли, – к середине августа завершить комплекс ремонтных работ по восстановлению поврежденных в результате боевых действий газовых сетей в селах", – написал Гайдай.

Он пояснил, что в селах, о которых идет речь, активных боевых действий либо не было, либо они завершились еще весной.

"То есть в село, где 300–400 домов, они вели газ в течение четырех месяцев. С такими темпами города ожидает катастрофа", – отметил глава ОВА.

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