На оккупированных территориях усилили принудительную мобилизацию – Гайдай

По его словам, это обусловлено не только значительными потерями россиян на фронте, но и отсутствием у них мотивации воевать.
"Военные так называемой "ЛНР" отказываются идти выполнять приказы на территории "братского народа", "ДНР" – жалуются, что угрозами, запугиванием, шантажом и введением в заблуждение их пытаются загнать в "ДНР", хотя территория "ЛНР" уже, как они считают, "освобождена", – написал Гайдай.
По его словам, не выполняются и очередные обещания, которые оккупационные власти дают людям.
"Полтора месяца назад говорили, что восстановят газ в недавно захваченных городах в течение недели. Конечно, это невозможно, учитывая объем разбитых обстрелами россиян коммуникаций. И все, что они смогли, – к середине августа завершить комплекс ремонтных работ по восстановлению поврежденных в результате боевых действий газовых сетей в селах", – написал Гайдай.
Он пояснил, что в селах, о которых идет речь, активных боевых действий либо не было, либо они завершились еще весной.
"То есть в село, где 300–400 домов, они вели газ в течение четырех месяцев. С такими темпами города ожидает катастрофа", – отметил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села в Луганской области, говорил Гайдай 17 июля. 13 августа он сообщил, что россияне до сих пор не могут захватить последние несколько километров региона.
Гайдай сообщал, что на временно оккупированных районах Луганской области мобилизация проводится в общественных местах, а также во время работ по разборке завалов. По его информации, местных учителей вызывают из отпуска, чтобы они носили повестки. Кроме того, россияне предлагают пожилым людям еду в обмен на информацию о мужчинах призывного возраста.
С 1 августа оккупанты устроили новую волну принудительной мобилизации на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, сообщила украинская разведка.