Зеленский: Обстрелы украинских городов ничего не дадут оккупантам и не сломят наше сопротивление

"Российская армия в эти сутки продолжила совершенно бессмысленные жестокие обстрелы городов Запорожской области и Днепропетровщины – Орехов, Никополь... К сожалению, ранены, к сожалению, есть жертвы. Продолжаются обстрелы Харькова, приграничных районов. Но все это ничего не даст оккупантам и не сломит наше сопротивление", – заявил глава государства.
Он отметил, что украинские военные отражают постоянные мощные атаки на Донбассе.
"Оккупанты применяют там все: авиацию, ракеты, фосфорные бомбы, артиллерию... Продолжаются очень жестокие бои. Должны пройти через это, выдержать все и добыть в борьбе жизнь. Украина должна победить и это будет", – сказал президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
По состоянию на август на Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.