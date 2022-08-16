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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Обстрелы украинских городов ничего не дадут оккупантам и не сломят наше сопротивление

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Зеленский: Украина должна победить и это будет
Зеленский: Украина должна победить и это будет
Фото: EPA

Российская армия продолжает безсмысленные обстрелы украинских населенных пунктов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения 16 августа, опубликованного его пресс-службой.

"Российская армия в эти сутки продолжила совершенно бессмысленные жестокие обстрелы городов Запорожской области и Днепропетровщины – Орехов, Никополь... К сожалению, ранены, к сожалению, есть жертвы. Продолжаются обстрелы Харькова, приграничных районов. Но все это ничего не даст оккупантам и не сломит наше сопротивление", – заявил глава государства.

Он отметил, что украинские военные отражают постоянные мощные атаки на Донбассе.

"Оккупанты применяют там все: авиацию, ракеты, фосфорные бомбы, артиллерию... Продолжаются очень жестокие бои. Должны пройти через это, выдержать все и добыть в борьбе жизнь. Украина должна победить и это будет", – сказал президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

По состоянию на август на Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Днепропетровская область, Запорожская область, Никополь, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины
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