Зеленский: Обстрелы украинских городов ничего не дадут оккупантам и не сломят наше сопротивление

Зеленский: Украина должна победить и это будет Фото: EPA

"Российская армия в эти сутки продолжила совершенно бессмысленные жестокие обстрелы городов Запорожской области и Днепропетровщины – Орехов, Никополь... К сожалению, ранены, к сожалению, есть жертвы. Продолжаются обстрелы Харькова, приграничных районов. Но все это ничего не даст оккупантам и не сломит наше сопротивление", – заявил глава государства.

Он отметил, что украинские военные отражают постоянные мощные атаки на Донбассе.

"Оккупанты применяют там все: авиацию, ракеты, фосфорные бомбы, артиллерию... Продолжаются очень жестокие бои. Должны пройти через это, выдержать все и добыть в борьбе жизнь. Украина должна победить и это будет", – сказал президент.

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