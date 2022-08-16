Вечером войска РФ вновь обстреляли Салтовский район Харькова – мэр

"Многострадальная Салтовка снова под обстрелом. Попадание РСЗО в землю возле жилого дома. Выбиты окна, посечены стены", – написал он.

По предварительным данным, пострадавших нет.

"Впереди ночь – уже привычное время обстрелов Харькова. Будьте осторожны", – подчеркнул мэр.

Перед этим Салтовский район оккупанты обстреляли днем.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.