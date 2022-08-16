Оккупанты обстреляли Салтовский район Харькова. Предварительно, без пострадавших – мэр

"Опять прилеты по Салтовскому району. Предварительно, без пострадавших, но с пожаром. Прошу всех быть в укрытиях", – написал он.

Ранее об ударах по Харькову сообщал глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.