Оккупанты ночью ударили ракетами по пяти из девяти районов Харьков – мэр

"Ночью в 02.15 обстреляны сразу несколько районов Харькова. Предварительно – Шевченковский и Киевский (фактически центр города), Салтовский, Индустриальный и Холодногорский районы. Это пять из девяти районов Харькова. Такого радиуса удара ракетами по городу не было давно", – написал Терехов.
Он отметил, что есть разрушения дорог, а также "инфраструктурных и других объектов".
Информации о пострадавших на момент публикации сообщения у Терехова не было.
До того, в 23.20, Терехов сообщал об артиллерийском обстреле Киевского района Харькова.
Накануне, утром 15 августа, оккупанты также устроили массированный обстрел жилых районов Харькова из реактивных систем залпового огня. Были ранены семь человек, одна из пострадавших скончалась в больнице.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.
За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.