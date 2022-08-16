Оккупанты ночью ударили ракетами по пяти из девяти районов Харьков – мэр

"Ночью в 02.15 обстреляны сразу несколько районов Харькова. Предварительно – Шевченковский и Киевский (фактически центр города), Салтовский, Индустриальный и Холодногорский районы. Это пять из девяти районов Харькова. Такого радиуса удара ракетами по городу не было давно", – написал Терехов.

Он отметил, что есть разрушения дорог, а также "инфраструктурных и других объектов".

Информации о пострадавших на момент публикации сообщения у Терехова не было.

До того, в 23.20, Терехов сообщал об артиллерийском обстреле Киевского района Харькова.

Накануне, утром 15 августа, оккупанты также устроили массированный обстрел жилых районов Харькова из реактивных систем залпового огня. Были ранены семь человек, одна из пострадавших скончалась в больнице.