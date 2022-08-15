ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Синегубов назвал три условия для принудительной эвакуации из Харьковской области

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Обязательный выезд из Харькова и области возможен при активизации боевых действий ОВА
Обязательный выезд из Харькова и области возможен при активизации боевых действий – ОВА
Фото: ЕРА

С временно оккупированных территорий в Харьковской области за последнее время эвакуировано около 800 человек, из них – 261 ребенок. Об этом глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегбов рассказал в эфире национального телемарафона, который 1+1 транслирует в Youtube.

По его словам, сегодня ОВА проводит вывоз людей из двух захваченных городов области – из Лозовой и Барвенково. 

"Большинство, 99%, из них знают, куда именно, к кому они едут, остальных мы обеспечиваем временным размещением", – сообщил Синегубов.

Отвечая на вопрос о принудительной эвакуации с контролируемой Украиной территории, он назвал три оперативных фактора, которые могут привести к такому решению.

"Эвакуацию мы связываем: с риском непосредственно активных боевых действий, с риском взятия этих мест проживания в окружение врагом или наступления врага на этот район. Кроме тех городов, которые я назвал, нигде в других населенных пунктах обстановка не вызывает такой необходимости", – добавил руководитель ОВА.

15 августа оккупанты обстреляли Салтовский район Харькова, снаряды упали недалеко от остановки общественного транспорта, информировали местные власти. Оккупанты обстреляли жилой квартал из реактивных систем залпового огня, в зоне поражения оказались детские площадки, многоэтажки, территория храма, магазин и гаражный кооператив.

75-летняя женщина скончалась в больнице от полученных ранений, еще шесть человек пострадали.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.

Теги: Харьков, Харьковская область, эвакуация, Барвенково, Харьковская ОГА, Лозовая, Олег Синегубов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Красавица, как всегда". 55-летняя Хайек в полный рост снялась в бикини
"Красавица, как всегда". 55-летняя Хайек в полный рост снялась в бикини
"Ничего хорошего в России не будет". Loboda высказалась о Путине и населении РФ
"Ничего хорошего в России не будет". Loboda высказалась о Путине и населении РФ
"Какой латексный сарафан, и прическа, и ноги". Тина Кароль показала, как 14-летней выступала на сцене под своим настоящим именем. Видео
"Какой латексный сарафан, и прическа, и ноги". Тина Кароль показала, как 14-летней выступала на сцене под своим настоящим именем. Видео
Защищающий Украину актер Стороженко показал, как выглядит спустя несколько дней после ранения. Фото
Защищающий Украину актер Стороженко показал, как выглядит спустя несколько дней после ранения. Фото
"Такая милая, она не хочет будить Бена". Лопес показала, как ухаживает за собой после душа перед сном. Видео
"Такая милая, она не хочет будить Бена". Лопес показала, как ухаживает за собой после душа перед сном. Видео
56-летняя Берри снялась с верхнего ракурса в кружевном топе с декольте
56-летняя Берри снялась с верхнего ракурса в кружевном топе с декольте
Американские криминалисты установили, что пистолет в руках Болдуина был исправен, а выстрел не мог быть совершен без полного нажатия на курок
Американские криминалисты установили, что пистолет в руках Болдуина был исправен, а выстрел не мог быть совершен без полного нажатия на курок
"Вау!", "Горячо". Кардашян в купальнике, сливающемся с тоном кожи, снялась в тренажерном зале
"Вау!", "Горячо". Кардашян в купальнике, сливающемся с тоном кожи, снялась в тренажерном зале
  Дорофеева о своем романе с Кацуриным: Никогда об этом еще не говорила. Я очень счастлива
  Дорофеева о своем романе с Кацуриным: Никогда об этом еще не говорила. Я очень счастлива
"Его фирменный стиль". Латвийский режиссер Херманис рассказал, на что жаловалась Меркель после общения с Путиным
"Его фирменный стиль". Латвийский режиссер Херманис рассказал, на что жаловалась Меркель после общения с Путиным
63-летняя Мадонна подняла топ перед камерой. Фото
63-летняя Мадонна подняла топ перед камерой. Фото
  Продюсируемый Тиной Кароль финалист "Танцев со звездами" Жук прокомментировал слухи о романе с артисткой
  Продюсируемый Тиной Кароль финалист "Танцев со звездами" Жук прокомментировал слухи о романе с артисткой
"Лучшее! Хотя использованный презерватив тоже подходит". Гордон показал портрет Путина из окурков
"Лучшее! Хотя использованный презерватив тоже подходит". Гордон показал портрет Путина из окурков
"Очень красивая девочка". 55-летняя Хайек снялась без макияжа и в купальнике
"Очень красивая девочка". 55-летняя Хайек снялась без макияжа и в купальнике
Димопулос в купальнике похвасталась семейным отдыхом на Занзибаре
Димопулос в купальнике похвасталась семейным отдыхом на Занзибаре
"Это многолетняя традиция моего аккаунта". Галкин обратился к своим хейтерам и создал ролик для них
"Это многолетняя традиция моего аккаунта". Галкин обратился к своим хейтерам и создал ролик для них
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Бебешко о Ротару: Что она сейчас? Уже бабка. На пенсии (105067)
2
Стало известно, в какой стране сейчас находится 40-летняя Мейхер и как зарабатывает за границей (34271)
3
Группа Kazka назвала поклонников бездумным стадом и объяснила, почему выступит на фестивале в Венгрии, где будет представлена РФ (21032)
4
"Его фирменный стиль". Латвийский режиссер Херманис рассказал, на что жаловалась Меркель после общения с Путиным (16970)
5
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс во время интервью Бацман показала браслет и маникюр в цветах украинского флага (16073) G
6
"Спасибо за поддержку, Баку! Такое не забывается никогда". Группа "Океан Ельзи" выступила с концертом в Азербайджане. Видео (15380)
7
Латвийский режиссер – россиянам: Ваша страна грозится сбросить на Европу атомную бомбу. Ненормально, что сюда будут приезжать ваши туристы (14368)
8
Бебешко о Константине Меладзе: Какая у него позиция относительно войны? Нормальная, он в Италии живет (12259)
 
 
 
 