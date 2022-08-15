Синегубов назвал три условия для принудительной эвакуации из Харьковской области

По его словам, сегодня ОВА проводит вывоз людей из двух захваченных городов области – из Лозовой и Барвенково.
"Большинство, 99%, из них знают, куда именно, к кому они едут, остальных мы обеспечиваем временным размещением", – сообщил Синегубов.
Отвечая на вопрос о принудительной эвакуации с контролируемой Украиной территории, он назвал три оперативных фактора, которые могут привести к такому решению.
"Эвакуацию мы связываем: с риском непосредственно активных боевых действий, с риском взятия этих мест проживания в окружение врагом или наступления врага на этот район. Кроме тех городов, которые я назвал, нигде в других населенных пунктах обстановка не вызывает такой необходимости", – добавил руководитель ОВА.
15 августа оккупанты обстреляли Салтовский район Харькова, снаряды упали недалеко от остановки общественного транспорта, информировали местные власти. Оккупанты обстреляли жилой квартал из реактивных систем залпового огня, в зоне поражения оказались детские площадки, многоэтажки, территория храма, магазин и гаражный кооператив.
75-летняя женщина скончалась в больнице от полученных ранений, еще шесть человек пострадали.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.
За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.