Синегубов назвал три условия для принудительной эвакуации из Харьковской области

Обязательный выезд из Харькова и области возможен при активизации боевых действий – ОВА Фото: ЕРА

По его словам, сегодня ОВА проводит вывоз людей из двух захваченных городов области – из Лозовой и Барвенково.

"Большинство, 99%, из них знают, куда именно, к кому они едут, остальных мы обеспечиваем временным размещением", – сообщил Синегубов.

Отвечая на вопрос о принудительной эвакуации с контролируемой Украиной территории, он назвал три оперативных фактора, которые могут привести к такому решению.

"Эвакуацию мы связываем: с риском непосредственно активных боевых действий, с риском взятия этих мест проживания в окружение врагом или наступления врага на этот район. Кроме тех городов, которые я назвал, нигде в других населенных пунктах обстановка не вызывает такой необходимости", – добавил руководитель ОВА.

15 августа оккупанты обстреляли Салтовский район Харькова, снаряды упали недалеко от остановки общественного транспорта, информировали местные власти. Оккупанты обстреляли жилой квартал из реактивных систем залпового огня, в зоне поражения оказались детские площадки, многоэтажки, территория храма, магазин и гаражный кооператив.

75-летняя женщина скончалась в больнице от полученных ранений, еще шесть человек пострадали.