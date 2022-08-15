Утренний обстрел Харькова. Количество раненых увеличилось

Медицинские и спасательные службы продолжают работать на местах попадания вражеских снарядов Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

"По информации областного Центра экстренной медицинской помощи, четыре человека госпитализировали, двое из них – в тяжелом состоянии. Одному человеку оказали помощь на месте", – сообщил Синегубов.

По словам главы ОВА, медицинские и спасательные службы продолжают работать на местах попадания вражеских снарядов.

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