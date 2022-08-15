Утренний обстрел Харькова. Количество раненых увеличилось

"По информации областного Центра экстренной медицинской помощи, четыре человека госпитализировали, двое из них – в тяжелом состоянии. Одному человеку оказали помощь на месте", – сообщил Синегубов.
По словам главы ОВА, медицинские и спасательные службы продолжают работать на местах попадания вражеских снарядов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня утром оккупанты обстреляли остановку общественного транспорта в Харькове, изначально сообщалось о двух пострадавших.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.
За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.