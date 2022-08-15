Оккупанты снова обстреляли остановку общественного транспорта в Харькове, есть раненые – Терехов

"Обстрел Салтовского района. Двое раненых. Опять рядом с остановкой общественного транспорта", – написал он.

Позже мэр отметил, что в том же районе Харькова обстреляна девятиэтажка.

"Прилет на крышу. Предварительно, без жертв. Горит гаражный кооператив", – объяснил Терехов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В ночь на 15 июля оккупанты обстреляли Слободской район Харькова, пострадавших, по данным властей, не было.

В районе остановок общественного транспорта враг наносил удары и ранее, в частности 21 июля погиб человек и 1 августа были раненые.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.