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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты снова обстреляли остановку общественного транспорта в Харькове, есть раненые – Терехов

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В Харькове возле остановок неоднократно взрывались снаряды
В Харькове возле остановок неоднократно взрывались снаряды
Фото: Игорь Терехов / Telegram (архив)

15 августа российские оккупанты обстреляли Салтовский район Харькова, сообщил в Telegrаm мэр города Игорь Терехов.

"Обстрел Салтовского района. Двое раненых. Опять рядом с остановкой общественного транспорта", – написал он.

Позже мэр отметил, что в том же районе Харькова обстреляна девятиэтажка.

"Прилет на крышу. Предварительно, без жертв. Горит гаражный кооператив", – объяснил Терехов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В ночь на 15 июля оккупанты обстреляли Слободской район Харькова, пострадавших, по данным властей, не было.

В районе остановок общественного транспорта враг наносил удары и ранее, в частности 21 июля погиб человек и 1 августа были раненые.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Харьков, война, вторжение, Игорь Терехов, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, мэр, российские оккупанты
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