Обстрелянную оккупантами ТЭЦ-3, которая обеспечивает теплом почти треть зданий Харькова, планируют запустить к началу отопительного сезона – горсовет

Об этом 10 августа сообщается в Facebook горсовета.

Отмечается, что российские военные обстреляли ТЭЦ-3 7 августа в 4.40, основной удар пришелся на пустой газопровод среднего давления.

Последствия обстрела могли быть значительно хуже, отметил директор теплоцентрали Игорь Тюпа.

"Станция уже несколько недель находилась на плановом ремонте... Две ракеты попали в крышу здания над первым и четвертым энергетическим котлом высокого давления", – говорится в сообщении.

Чтобы запустить ТЭЦ-3 к началу отопительного сезона, нужно восстановить систему управления, которую срезало в результате удара, указали в горсовете.

Предварительно, в результате ракетного удара оккупантов КП "Харьковские тепловые сети" был нанесен ущерб в размере 60 млн грн, подчеркнул заместителя технического директора предприятия Алексей Лука.

"Это минимум средств, необходимый для запуска станции в отопительный сезон", – резюмировали в горсовете Харькова.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал 8 августа, что в результате одной из атак оккупантов повреждена ТЭЦ-3, которая обеспечивает теплом почти треть зданий облцентра.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, россияне целенаправленно обстреливают ТЭЦ в городе, чтобы сорвать отопительный сезон.

Война России против Украины. Главное (обновляется)