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Обстрелянную оккупантами ТЭЦ-3, которая обеспечивает теплом почти треть зданий Харькова, планируют запустить к началу отопительного сезона – горсовет

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Оккупанты обстреляли ТЭЦ-3 в Харькове 7 августа
Оккупанты обстреляли ТЭЦ-3 в Харькове 7 августа
Фото: Харківська Міська Рада / Facebook

В Харькове ликвидируют последствия ракетного удара российских оккупантов по котельному отделению ТЭЦ-3.

Об этом 10 августа сообщается в Facebook горсовета.

Отмечается, что российские военные обстреляли ТЭЦ-3 7 августа в 4.40, основной удар пришелся на пустой газопровод среднего давления.

Последствия обстрела могли быть значительно хуже, отметил директор теплоцентрали Игорь Тюпа.

"Станция уже несколько недель находилась на плановом ремонте... Две ракеты попали в крышу здания над первым и четвертым энергетическим котлом высокого давления", – говорится в сообщении.

Чтобы запустить ТЭЦ-3 к началу отопительного сезона, нужно восстановить систему управления, которую срезало в результате удара, указали в горсовете.

Предварительно, в результате ракетного удара оккупантов КП "Харьковские тепловые сети" был нанесен ущерб в размере 60 млн грн, подчеркнул заместителя технического директора предприятия Алексей Лука.

"Это минимум средств, необходимый для запуска станции в отопительный сезон", – резюмировали в горсовете Харькова.

https://www.facebook.com/kharkovgovernment/posts/pfbid0BWH7ZVWKGMN9Yce1EQ2MBTpW1FXEQhi9TYkjfaUHHgGw4uyrkXTEpuDGbuKGyxw6l

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал 8 августа, что в результате одной из атак оккупантов повреждена ТЭЦ-3, которая обеспечивает теплом почти треть зданий облцентра.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, россияне целенаправленно обстреливают ТЭЦ в городе, чтобы сорвать отопительный сезон.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Штаб возглавил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Задача штаба – сбалансирование энергосистемы, ремонты и оперативное решение проблем. Этот отопительный сезон власти назвали "самым тяжелым в истории".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что из-за войны, которую Россия начала в Украине, и постоянных обстрелов инфраструктуры убытки энергетической системы и энергетиков уже "достигли десятков миллиардов гривен".

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ремонтную программу для ТЭС, ТЭЦ и котелен, в частности для тех, которые были повреждены или полностью разбиты ударами российских войск. Зеленский также подчеркнул, что в этот отопительный сезон Украина не будет продавать газ и уголь за границу.

Теги: Россия, Украина, Харьков, отопительный сезон, горсовет, газопровод, ТЭЦ, ремонт, обстрелы, убытки, война России против Украины, ущерб, ракеты, инфраструктура, теплоснабжение, запуск, российские военные, россияне
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