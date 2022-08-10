Обстрелянную оккупантами ТЭЦ-3, которая обеспечивает теплом почти треть зданий Харькова, планируют запустить к началу отопительного сезона – горсовет

Об этом 10 августа сообщается в Facebook горсовета.
Отмечается, что российские военные обстреляли ТЭЦ-3 7 августа в 4.40, основной удар пришелся на пустой газопровод среднего давления.
Последствия обстрела могли быть значительно хуже, отметил директор теплоцентрали Игорь Тюпа.
"Станция уже несколько недель находилась на плановом ремонте... Две ракеты попали в крышу здания над первым и четвертым энергетическим котлом высокого давления", – говорится в сообщении.
Чтобы запустить ТЭЦ-3 к началу отопительного сезона, нужно восстановить систему управления, которую срезало в результате удара, указали в горсовете.
Предварительно, в результате ракетного удара оккупантов КП "Харьковские тепловые сети" был нанесен ущерб в размере 60 млн грн, подчеркнул заместителя технического директора предприятия Алексей Лука.
"Это минимум средств, необходимый для запуска станции в отопительный сезон", – резюмировали в горсовете Харькова.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал 8 августа, что в результате одной из атак оккупантов повреждена ТЭЦ-3, которая обеспечивает теплом почти треть зданий облцентра.
По словам мэра Харькова Игоря Терехова, россияне целенаправленно обстреливают ТЭЦ в городе, чтобы сорвать отопительный сезон.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Штаб возглавил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Задача штаба – сбалансирование энергосистемы, ремонты и оперативное решение проблем. Этот отопительный сезон власти назвали "самым тяжелым в истории".
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что из-за войны, которую Россия начала в Украине, и постоянных обстрелов инфраструктуры убытки энергетической системы и энергетиков уже "достигли десятков миллиардов гривен".
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ремонтную программу для ТЭС, ТЭЦ и котелен, в частности для тех, которые были повреждены или полностью разбиты ударами российских войск. Зеленский также подчеркнул, что в этот отопительный сезон Украина не будет продавать газ и уголь за границу.