Одна из раненых в результате сегодняшнего обстрела Харькова умерла в больнице – полиция

Обстрелу россиян в Харькове сегодня подверглась в том числе остановка Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

"К сожалению, одна из раненых на Салтовке скончалась в больнице. Мои искренние соболезнования родственникам и близким", – написал он.

По словам Болвинова, правоохранители открывают уголовное производство по факту обстрела – ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил и обычаев войны).

Сегодня оккупанты обстреляли Салтовский район Харькова, снаряды упали недалеко от остановки общественного транспорта, информировали местные власти.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что оккупанты обстреляли на Салтовке из реактивных систем залпового огня детские площадки, жилые дома, территорию храма, магазина, гаражный кооператив и остановку общественного транспорта.

По данным облпрокуратуры, обстрел велся с направления оккупированного села Липцы Харьковской области.

Изначально сообщалось о двух пострадавших. Позже стало известно, что число раненых увеличилось до пяти. Через несколько часов глава областной государственной военной адмнистрации Олег Синегубов сообщил, что за помощью к врачам обратились еще двое раненых, таким образом общее число пострадавших увеличилось до восьми.