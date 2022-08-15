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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Одна из раненых в результате сегодняшнего обстрела Харькова умерла в больнице – полиция

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Обстрелу россиян в Харькове сегодня подверглась в том числе остановка
Обстрелу россиян в Харькове сегодня подверглась в том числе остановка
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

В больнице скончалась одна из пострадавших в результате утреннего обстрела российскими оккупантами Харькова. Об этом 15 августа в Facebook сообщил замначальника управления Нацполиции в Харьковской области – начальник следственного управления Сергей Болвинов.

"К сожалению, одна из раненых на Салтовке скончалась в больнице. Мои искренние соболезнования родственникам и близким", – написал он. 

По словам Болвинова, правоохранители открывают уголовное производство по факту обстрела – ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил и обычаев войны). 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid024dE5w8eGcMCHvU2JZMKFrX9Yd9AfLbSpm7XFp3YTJffBXQE96guRmDpENaBYxFd1l&id=100002276907245

Сегодня оккупанты обстреляли Салтовский район Харькова, снаряды упали недалеко от остановки общественного транспорта, информировали местные власти. 

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что оккупанты обстреляли на Салтовке из реактивных систем залпового огня детские площадки, жилые дома, территорию храма, магазина, гаражный кооператив и остановку общественного транспорта. 

https://www.facebook.com/MNSKHARKIV/posts/pfbid02S5nUNjbvJnUshAoJ4MXCWZzm2hrsv6phsZJWKGJrhtXSgJNhF14YwTBWCqgkQEB9l

По данным облпрокуратуры, обстрел велся с направления оккупированного села Липцы Харьковской области. 

Изначально сообщалось о двух пострадавших. Позже стало известно, что число раненых увеличилось до пяти. Через несколько часов глава областной государственной военной адмнистрации Олег Синегубов сообщил, что за помощью к врачам обратились еще двое раненых, таким образом общее число пострадавших увеличилось до восьми. 

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Харьков, Харьковская область, раненые, обстрелы, пострадавшие, уголовное производство, погибшие, Олег Синегубов, Сергей Болвинов
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