Одна из раненых в результате сегодняшнего обстрела Харькова умерла в больнице – полиция

"К сожалению, одна из раненых на Салтовке скончалась в больнице. Мои искренние соболезнования родственникам и близким", – написал он.
По словам Болвинова, правоохранители открывают уголовное производство по факту обстрела – ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил и обычаев войны).
Сегодня оккупанты обстреляли Салтовский район Харькова, снаряды упали недалеко от остановки общественного транспорта, информировали местные власти.
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что оккупанты обстреляли на Салтовке из реактивных систем залпового огня детские площадки, жилые дома, территорию храма, магазина, гаражный кооператив и остановку общественного транспорта.
По данным облпрокуратуры, обстрел велся с направления оккупированного села Липцы Харьковской области.
Изначально сообщалось о двух пострадавших. Позже стало известно, что число раненых увеличилось до пяти. Через несколько часов глава областной государственной военной адмнистрации Олег Синегубов сообщил, что за помощью к врачам обратились еще двое раненых, таким образом общее число пострадавших увеличилось до восьми.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.
За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.