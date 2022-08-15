В Харькове задержан корректировщик огня, который сотрудничал с россиянами с 2014 года – полиция

"С 2014 года он с ними… Задержали очередного корректировщика. Харьков. Патрульные проверили нарушителя комендантского часа. Обнаружили интересные переписки в телефоне подсвинка, которые могут свидетельствовать о сотрудничестве со страной-агрессором", – написал он.
Правоохранитель отметил, что "контакту из орды мордора" ныне задержанный отправлял фото критической инфраструктуры, мест попадания вражеских снарядов и позиций украинских военных.
"В переписке подсвинок демонстрирует свою приверженность оккупантам с 2014 года. Однако на этом его деятельность закончилась. В настоящее время с ним работают соответствующие службы", – объяснил Билошицкий.
На одном из скриншотов владелец гаджета указал, что он в Харькове и находится в районе депо Салтовское. Его собеседник представился "офицером ВС РФ".
Еще на одном скриншоте упоминается обстрел Харькова 1 августа, тогда оккупанты нанесли удар в районе остановки общественного транспорта, ранив несколько мирных жителей.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты обстреливают Харьков регулярно после открытого вторжения в Украину 24 февраля. В частности, 15 августа захватчики обстреляли город два раза, во время обстрела Салтовского района Харькова есть погибшая и раненые.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.