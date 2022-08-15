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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харькове задержан корректировщик огня, который сотрудничал с россиянами с 2014 года – полиция

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Полиция показала скриншоты с телефона задержанного
Полиция показала скриншоты с телефона задержанного
Фото: Олексій Білошицький / Facebook

В Харькове задержан местный житель, в телефоне которого обнаружили доказательства его сотрудничества с российскими оккупантами для корректировки огня по городу. Об этом 15 августа сообщил в Facebook первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

"С 2014 года он с ними… Задержали очередного корректировщика. Харьков. Патрульные проверили нарушителя комендантского часа. Обнаружили интересные переписки в телефоне подсвинка, которые могут свидетельствовать о сотрудничестве со страной-агрессором", – написал он.

Правоохранитель отметил, что "контакту из орды мордора" ныне задержанный отправлял фото критической инфраструктуры, мест попадания вражеских снарядов и позиций украинских военных. 

"В переписке подсвинок демонстрирует свою приверженность оккупантам с 2014 года. Однако на этом его деятельность закончилась. В настоящее время с ним работают соответствующие службы", – объяснил Билошицкий.

На одном из скриншотов владелец гаджета указал, что он в Харькове и находится в районе депо Салтовское. Его собеседник представился "офицером ВС РФ".

Еще на одном скриншоте упоминается обстрел Харькова 1 августа, тогда оккупанты нанесли удар в районе остановки общественного транспорта, ранив несколько мирных жителей.

https://www.facebook.com/Bilosh/posts/pfbid013qXTVJR4rEJmY7bHaz495LHeApCqmFodqQWqyaiFkQ21C1mm7KeSTq4Q2m7rKiDl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Российские оккупанты обстреливают Харьков регулярно после открытого вторжения в Украину 24 февраля. В частности, 15 августа захватчики обстреляли город два раза, во время обстрела Салтовского района Харькова есть погибшая и раненые.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Харьков, война, полиция, телефоны, вторжение, переписка, обстрелы, война России против Украины, гаджеты, задержание, Алексей Билошицкий, сотрудничество, российские оккупанты
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