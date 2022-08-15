В Харькове задержан корректировщик огня, который сотрудничал с россиянами с 2014 года – полиция

"С 2014 года он с ними… Задержали очередного корректировщика. Харьков. Патрульные проверили нарушителя комендантского часа. Обнаружили интересные переписки в телефоне подсвинка, которые могут свидетельствовать о сотрудничестве со страной-агрессором", – написал он.

Правоохранитель отметил, что "контакту из орды мордора" ныне задержанный отправлял фото критической инфраструктуры, мест попадания вражеских снарядов и позиций украинских военных.

"В переписке подсвинок демонстрирует свою приверженность оккупантам с 2014 года. Однако на этом его деятельность закончилась. В настоящее время с ним работают соответствующие службы", – объяснил Билошицкий.

На одном из скриншотов владелец гаджета указал, что он в Харькове и находится в районе депо Салтовское. Его собеседник представился "офицером ВС РФ".

Еще на одном скриншоте упоминается обстрел Харькова 1 августа, тогда оккупанты нанесли удар в районе остановки общественного транспорта, ранив несколько мирных жителей.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Российские оккупанты обстреливают Харьков регулярно после открытого вторжения в Украину 24 февраля. В частности, 15 августа захватчики обстреляли город два раза, во время обстрела Салтовского района Харькова есть погибшая и раненые.