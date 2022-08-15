Вход на вокзал в Харькове будет только через металлоискатели – "Укрзалізниця"

В "Укрзалізниці" просят пассажиров приезжать на вокзал как минимум за час до отправки поезда Фото: Укрзалізниця / Telegram

Речь идет об установке системы сканирования багажа пассажиров, говорится в сообщении.

"На вокзале заработает установленная комплексная система осмотра багажа пассажиров, которая включает в себя два стационарных металлоискателя ("рамка"), два рентгено-телевизионных интроскопа, ручных металлодетектора", – проинформировали в компании.

Вход на вокзал теперь осуществляется только через центральный вход. Поезда будут отправляться с первой платформы.

В "Укрзалізниці" просят пассажиров приезжать на вокзал как минимум за час до отправки поезда, чтобы успеть пройти досмотр.