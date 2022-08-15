Вход на вокзал в Харькове будет только через металлоискатели – "Укрзалізниця"

Речь идет об установке системы сканирования багажа пассажиров, говорится в сообщении.
"На вокзале заработает установленная комплексная система осмотра багажа пассажиров, которая включает в себя два стационарных металлоискателя ("рамка"), два рентгено-телевизионных интроскопа, ручных металлодетектора", – проинформировали в компании.
Вход на вокзал теперь осуществляется только через центральный вход. Поезда будут отправляться с первой платформы.
В "Укрзалізниці" просят пассажиров приезжать на вокзал как минимум за час до отправки поезда, чтобы успеть пройти досмотр.
8 июня рамки-металлоискатели для проверки содержания багажа заработали на Центральном и Южном железнодорожных вокзалах в Киеве. Руководитель пассажирского направления "Укрзалізниці" Александр Перцовский в комментарии "Сегодня" сообщил, что за первый день работы сканеров на Центральном вокзале обнаружили 20 попыток перевозки запрещенных предметов, в том числе оружия и боеприпасов.