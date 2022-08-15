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Вход на вокзал в Харькове будет только через металлоискатели – "Укрзалізниця"

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В "Укрзалізниці" просят пассажиров приезжать на вокзал как минимум за час до отправки поезда
В "Укрзалізниці" просят пассажиров приезжать на вокзал как минимум за час до отправки поезда
Фото: Укрзалізниця / Telegram

С 16 августа будут усилены меры безопасности на железнодорожном вокзале Харькова, об этом 15 августа "Укрзалізниця" сообщила в Telegram.

Речь идет об установке системы сканирования багажа пассажиров, говорится в сообщении.

"На вокзале заработает установленная комплексная система осмотра багажа пассажиров, которая включает в себя два стационарных металлоискателя ("рамка"), два рентгено-телевизионных интроскопа, ручных металлодетектора", – проинформировали в компании.

Вход на вокзал теперь осуществляется только через центральный вход. Поезда будут отправляться с первой платформы.

В "Укрзалізниці" просят пассажиров приезжать на вокзал как минимум за час до отправки поезда, чтобы успеть пройти досмотр.

Контекст:

8 июня рамки-металлоискатели для проверки содержания багажа заработали на Центральном и Южном железнодорожных вокзалах в Киеве. Руководитель пассажирского направления "Укрзалізниці" Александр Перцовский в комментарии "Сегодня" сообщил, что за первый день работы сканеров на Центральном вокзале обнаружили 20 попыток перевозки запрещенных предметов, в том числе оружия и боеприпасов.

Теги: Харьков, Укрзалізниця, железная дорога, Харьковская область, война России против Украины, безопасность, багаж
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