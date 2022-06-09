В Киеве на вокзале установили металлоискатели для проверки багажа пассажиров, на очереди – другие города-миллионники

"На вокзале установлена комплексная система осмотра для повышения безопасности пассажиров, которая включает в себя два стационарных металлоискателя ("рамка"), четыре рентгено-телевизионных интроскопа, ручные металлодетекторы, мобильную рентгено-телевизионную установку", – говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях видно, что рамки установлены на обоих терминалах вокзала.

"Сегодня" пишет, что при проверке осматривают все содержимое сумок и рюкзаков. Металлоискатели часто срабатывают, когда люди забывают в карманах ключи от квартир. Проверка касается всех без исключения – женщин, мужчин, пожилых людей и детей.

Издание отмечает, что проверки вызвали очереди, и чтобы успеть на поезд, стоит приезжать на вокзал заранее.

В то же время руководитель пассажирского направления "Укрзалізниці" Александр Перцовский в комментарии "Сегодня" сообщил, что за первый день работы сканеров на Центральном вокзале обнаружили 20 попыток перевозки запрещенных предметов, в том числе оружия и боеприпасов.

Глава правления АО "Укрзалізниця" Александр Камышин в ходе презентации системы 9 июня сказал, что технику предоставил международный аэропорт "Борисполь", сообщило "Интерфакс-Украина". По его словам, за первый, тестовый день работы системы с ее помощью проверили 7 тыс. человек.

Сотрудникам поставлена задача сделать так, чтобы нормой прохождения контроля по безопасности на входе в вокзал стали три минуты и не более 10 минут – в пиковые часы работы вокзала, отметил Камышин.

Перцовский добавил, что если пассажир спешит на поезд, который должен скоро отправиться, он может обратиться к дежурным по вокзалу, которые будут находиться, в том числе, и снаружи здания. Они помогут оперативно пройти контроль и вовремя попасть на поезд.

"После тестирования мы будем идти за пассажиропотоком. Киев генерирует приблизительно 65-70% пассажиропотока. Так что работать будем, соответственно с городами-миллионниками. В каждом вокзале будет своя технология, поскольку нам важно не просто показательно установить рамки, а действительно организовать режимную территорию", – сказал Перцовский.

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