Оккупанты обстреливают Харьков – Синегубов

"Внимание, харьковчане максимально находитесь в укрытиях и не игнорируйте сигнал тревоги! Оккупанты наносят удары по Харькову", – написал он.

В Харьковской области в 17.04 была объявлена воздушная тревога.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.