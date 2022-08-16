За сутки в Харькове восемь раненых и одна погибшая. В области под обстрел попали дома, детские площадки, объекты инфраструктуры

Он отметил, что около 22.30 15 августа враг обстрелял Киевский район Харькова из реактивных систем залпового огня. Повреждены частные дома и дорожное покрытие.
Приблизительно в 2.30 штаб обороны зафиксировал сразу семь пусков ракет из Белгорода в направлении Харькова. ЕОни ударили по Шевченковскому, Киевскому, Салтовскому, Индустриальному и Холодногорскому районам города.
Часть ракет попала по открытым территориям и пожаров не вызвала. Фасады зданий повреждены осколками и взрывной волной, частично разрушено дорожное покрытие. Правоохранители еще работают на местах попадания и фиксируют преступления оккупантов.
По данным Центра экстренной медицинской помощи, за сутки от обстрелов в Харькове пострадали девять человек. Одна из них, женщина 75 лет, от полученных ранений скончалась.
Синегубов отметил, что за прошедшие сутки враг продолжал обстреливать и мирные объекты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Изюмского районов области. Повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки.
"На линии столкновения продолжаются боевые действия... Враг попытался прорвать оборону наших войск в направлении Казачья Лопань – Уды. Украинские воины жестко встретили захватчиков и отбросили назад", – добавил Синегубов.
По информации Харьковской областной прокуратуры, ночные ракетные удары по Харькову с территории Белгородской области были нанесены ракетами С-300.
В Холодногорском районе ракета попала на территорию нефункционирующего уже несколько лет предприятия. В Киевском районе – на открытую местность возле пятиэтажки и образовательного учреждения. Повреждено здание института, в доме выбиты окна.
В управлении полиции Харьковской области добавили, что 15 августа под удары оккупантов попали, в частности, Мерефа, Чугуев, Валки.
Повреждены многоквартирные дома, детские площадки и другие сооружения, объекты инфраструктуры, здания предприятий, гаражи, автомобили.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.
За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.