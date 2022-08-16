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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки в Харькове восемь раненых и одна погибшая. В области под обстрел попали дома, детские площадки, объекты инфраструктуры

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Ночью зафиксировано сразу семь пусков ракет из Белгорода по Харькову
Ночью зафиксировано сразу семь пусков ракет из Белгорода по Харькову
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

Этой ночью был один из самых массированных обстрелов Харькова за последнее время. Об этом утром 16 августа сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что около 22.30 15 августа враг обстрелял Киевский район Харькова из реактивных систем залпового огня. Повреждены частные дома и дорожное покрытие.

Приблизительно в 2.30 штаб обороны зафиксировал сразу семь пусков ракет из Белгорода в направлении Харькова. ЕОни ударили по Шевченковскому, Киевскому, Салтовскому, Индустриальному и Холодногорскому районам города. 

Часть ракет попала по открытым территориям и пожаров не вызвала. Фасады зданий повреждены осколками и взрывной волной, частично разрушено дорожное покрытие. Правоохранители еще работают на местах попадания и фиксируют преступления оккупантов.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, за сутки от обстрелов в Харькове пострадали девять человек. Одна из них, женщина 75 лет, от полученных ранений скончалась.

Синегубов отметил, что за прошедшие сутки враг продолжал обстреливать и мирные объекты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Изюмского районов области. Повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки.

"На линии столкновения продолжаются боевые действия... Враг попытался прорвать оборону наших войск в направлении Казачья Лопань – Уды. Украинские воины жестко встретили захватчиков и отбросили назад", – добавил Синегубов.

По информации Харьковской областной прокуратуры, ночные ракетные удары по Харькову с территории Белгородской области были нанесены ракетами С-300.

В Холодногорском районе ракета попала на территорию нефункционирующего уже несколько лет предприятия. В Киевском районе – на открытую местность возле пятиэтажки и образовательного учреждения. Повреждено здание института, в доме выбиты окна.

https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/pfbid0PHwKQ5GHaSZep62aDEfJ71GpBNEGT8WWc2oiBxE3sCczzc9v5HMMyjGSTAvVRviWl

В управлении полиции Харьковской области добавили, что 15 августа под удары оккупантов попали, в частности, Мерефа, Чугуев, Валки.

Повреждены многоквартирные дома, детские площадки и другие сооружения, объекты инфраструктуры, здания предприятий, гаражи, автомобили.

https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/pfbid0xWWg26uP6weTCkRuSF1BAotPK2sdXLWiMRmP7s8QBzsyET4iptKXLejVXdeDDcM1l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.

Теги: Харьков, Харьковская область, раненые, Чугуев, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Олег Синегубов, Мерефа
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