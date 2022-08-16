За сутки в Харькове восемь раненых и одна погибшая. В области под обстрел попали дома, детские площадки, объекты инфраструктуры

Ночью зафиксировано сразу семь пусков ракет из Белгорода по Харькову Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

Он отметил, что около 22.30 15 августа враг обстрелял Киевский район Харькова из реактивных систем залпового огня. Повреждены частные дома и дорожное покрытие.

Приблизительно в 2.30 штаб обороны зафиксировал сразу семь пусков ракет из Белгорода в направлении Харькова. ЕОни ударили по Шевченковскому, Киевскому, Салтовскому, Индустриальному и Холодногорскому районам города.

Часть ракет попала по открытым территориям и пожаров не вызвала. Фасады зданий повреждены осколками и взрывной волной, частично разрушено дорожное покрытие. Правоохранители еще работают на местах попадания и фиксируют преступления оккупантов.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, за сутки от обстрелов в Харькове пострадали девять человек. Одна из них, женщина 75 лет, от полученных ранений скончалась.

Синегубов отметил, что за прошедшие сутки враг продолжал обстреливать и мирные объекты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Изюмского районов области. Повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки.

"На линии столкновения продолжаются боевые действия... Враг попытался прорвать оборону наших войск в направлении Казачья Лопань – Уды. Украинские воины жестко встретили захватчиков и отбросили назад", – добавил Синегубов.

По информации Харьковской областной прокуратуры, ночные ракетные удары по Харькову с территории Белгородской области были нанесены ракетами С-300.

В Холодногорском районе ракета попала на территорию нефункционирующего уже несколько лет предприятия. В Киевском районе – на открытую местность возле пятиэтажки и образовательного учреждения. Повреждено здание института, в доме выбиты окна.

В управлении полиции Харьковской области добавили, что 15 августа под удары оккупантов попали, в частности, Мерефа, Чугуев, Валки.

Повреждены многоквартирные дома, детские площадки и другие сооружения, объекты инфраструктуры, здания предприятий, гаражи, автомобили.

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