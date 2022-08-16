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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский призвал жителей Крыма и других оккупированных территорий не приближаться к российским военным объектам

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Зеленский: Чем меньше будет у оккупантов возможностей творить зло и убивать украинцев, тем быстрее мы сможем закончить эту войну освобождением нашей земли
Зеленский: Чем меньше будет у оккупантов возможностей творить зло и убивать украинцев, тем быстрее мы сможем закончить эту войну освобождением нашей земли
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев на временно оккупированных территориях держаться подальше от военных объектов российских оккупантов. Об этом он заявил во время видеообращения 16 августа, опубликованного его пресс-службой.

"Каждый день и каждую ночь мы видим новые сообщения о взрывах на территории, временно занятой оккупантами. Я прошу сейчас всех наших людей в Крыму, других регионах на юге государства, в оккупированных районах Донбасса и Харьковщины быть очень внимательными. Пожалуйста, не приближайтесь к военным объектам российской армии и всем местам, где они хранят боеприпасы и технику, где держат свои штабы", – сказал глава государства.

Президент отметил, что причины взрывов на оккупированной территории "могут быть разные, очень разные, в частности – цитирую определение самих оккупантов – "головотяпство".

"Но смысл у них у всех один: уничтожение логистики оккупантов, их боеприпасов, военной и другой техники, командных пунктов спасает жизнь наших людей. Чем меньше будет у оккупантов возможностей творить зло и убивать украинцев, тем быстрее мы сможем закончить эту войну освобождением нашей земли. И очередь в эти дни на выезд из Крыма в Россию через мост доказывает, что абсолютное большинство граждан государства-террориста уже понимают или хотя бы чувствуют, что Крым – не место для них", – заявил Зеленский.

Он поблагодарил украинцев, которые помогают Вооруженным силам Украины, спецслужбам и разведке бороться с оккупантами.

"В этом значительное преимущество Украины и первопричина нашей будущей победы – борьба наших защитников базируется на безусловной поддержке украинского народа. Это народная освободительная война, всеукраинская борьба за свободу и независимость для нашего государства", – подчеркнул президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

9 августа в Крыму на военном аэродроме в Новофедоровке произошли взрывы. В результате, по данным ВСУ, было уничтожено "гораздо больше" девяти вражеских самолетов.

Утром 16 августа в районе поселка Азовское в Крыму начались взрывы на складе с боеприпасами. Оккупационные власти украинского полуострова сообщили о двух пострадавших. В этом районе было повреждено также железнодорожное полотно.

Минобороны России говорило о "возгорании на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей". Позже российские военные объяснили происходящее диверсией.

16 августа примерно в то же время в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции.

По данным росСМИ, 16 августа также прозвучали взрывы на военном аэродроме в поселке городского типа Гвардейское в Симферопольском районе временно оккупированного Крыма.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Крым, взрыв, Владимир Зеленский, война России против Украины
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