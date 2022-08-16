Зеленский призвал жителей Крыма и других оккупированных территорий не приближаться к российским военным объектам

Зеленский: Чем меньше будет у оккупантов возможностей творить зло и убивать украинцев, тем быстрее мы сможем закончить эту войну освобождением нашей земли Фото: president.gov.ua

"Каждый день и каждую ночь мы видим новые сообщения о взрывах на территории, временно занятой оккупантами. Я прошу сейчас всех наших людей в Крыму, других регионах на юге государства, в оккупированных районах Донбасса и Харьковщины быть очень внимательными. Пожалуйста, не приближайтесь к военным объектам российской армии и всем местам, где они хранят боеприпасы и технику, где держат свои штабы", – сказал глава государства.

Президент отметил, что причины взрывов на оккупированной территории "могут быть разные, очень разные, в частности – цитирую определение самих оккупантов – "головотяпство".

"Но смысл у них у всех один: уничтожение логистики оккупантов, их боеприпасов, военной и другой техники, командных пунктов спасает жизнь наших людей. Чем меньше будет у оккупантов возможностей творить зло и убивать украинцев, тем быстрее мы сможем закончить эту войну освобождением нашей земли. И очередь в эти дни на выезд из Крыма в Россию через мост доказывает, что абсолютное большинство граждан государства-террориста уже понимают или хотя бы чувствуют, что Крым – не место для них", – заявил Зеленский.

Он поблагодарил украинцев, которые помогают Вооруженным силам Украины, спецслужбам и разведке бороться с оккупантами.

"В этом значительное преимущество Украины и первопричина нашей будущей победы – борьба наших защитников базируется на безусловной поддержке украинского народа. Это народная освободительная война, всеукраинская борьба за свободу и независимость для нашего государства", – подчеркнул президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)