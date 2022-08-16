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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Крыму горит трансформаторная подстанция в Джанкое

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В небо поднимается черный дым
В небо поднимается черный дым
Скриншот: Крыминформ / Telegrаm

В городе Джанкой на территории оккупированного Россией Крыма горит трансформаторная подстанция, сообщает 16 августа в Telegrаm "Крыминформ".

Агентство подчеркивает, что пожар на подстанции и детонация боеприпасов на складе в селе Майское Джанкойского района – разные ЧП.

На видео с места происшествия, которые показал "Крыминформ", виден высокий столб черного дыма и открытый огонь рядом с высоковольтными линиями.

В Джанкое находится единственный крупный железнодорожный узел, который  связывает Крым с материковой частью Украины (одна ветка идет на Херсон, другая – на Запорожье).

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к России не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Крым оккупанты используют для поддержки своих сил.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Крым, пожар, боеприпасы, Джанкой, происшествия
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