В Крыму горит трансформаторная подстанция в Джанкое

Агентство подчеркивает, что пожар на подстанции и детонация боеприпасов на складе в селе Майское Джанкойского района – разные ЧП.
На видео с места происшествия, которые показал "Крыминформ", виден высокий столб черного дыма и открытый огонь рядом с высоковольтными линиями.
В Джанкое находится единственный крупный железнодорожный узел, который связывает Крым с материковой частью Украины (одна ветка идет на Херсон, другая – на Запорожье).
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к России не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Крым оккупанты используют для поддержки своих сил.