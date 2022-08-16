В Крыму горит трансформаторная подстанция в Джанкое

Агентство подчеркивает, что пожар на подстанции и детонация боеприпасов на складе в селе Майское Джанкойского района – разные ЧП.

На видео с места происшествия, которые показал "Крыминформ", виден высокий столб черного дыма и открытый огонь рядом с высоковольтными линиями.

В Джанкое находится единственный крупный железнодорожный узел, который связывает Крым с материковой частью Украины (одна ветка идет на Херсон, другая – на Запорожье).