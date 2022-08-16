"Очень мне нравится эта бавовна". После сообщений о взрывах в Крыму Ермак показал "хороший рисунок"

"Хороший рисунок. Очень мне нравится эта бавовна", – написал Ермак.

Его пост появился сразу после сообщений о том, что в оккупированном Россией Крыму взрывается склад с боеприпасами. Это происходит в районе поселка Азовское и села Майское в северной части полуострова.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к России не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Крым оккупанты используют для поддержки своих сил.

9 августа в Крыму на военном аэродроме в Новофедоровке произошли взрывы, в результате которых, по данным Вооруженных сил Украины, было уничтожено "гораздо больше" девяти вражескихсамолетов.

В минобороны РФ заявили, что произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов", и подчеркнули, что "никакого огневого воздействия" по аэродрому не было. Российские СМИ со ссылкой на источник в министерстве сообщили, что причиной взрывов якобы стало нарушение правил пожарной безопасности. Оккупанты объявили в тот же день об одном погибшем.

Украина свою причастность к взрывам отрицает. "Мы здесь при чем? Это, возможно, компенсаторные механизмы неэффективного управления внутри вооруженных сил РФ", – заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Минобороны Украины напомнило "о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", призвало сохранять спокойствие и верить Вооруженным силам Украины.