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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Воздушных силах ВСУ рассказали о состоянии аэродрома в оккупированном Крыму, где были уничтожены самолеты РФ

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Взлетная полоса осталась целая, отметил Игнат
Взлетная полоса осталась целая, отметил Игнат
Фото: ЕРА

В результате взрывов на военном аэродроме Саки возле села Новофедоровка в оккупированном Крыму взлетно-посадочная полоса уцелела. Об этом 12 августа заявил в эфире единого телемарафона спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, сообщила "Украинская правда".

"Восстановят ли они аэродром? Его фактически восстанавливать и не нужно. Поражена взрывами стоянка самолетов. Уничтожена техника. Возможно, уничтожен склад артиллерийского вооружения: хранившиеся там ракеты и бомбы. Возможно, также склад горюче-смазочных материалов. Основное на аэродроме – это взлетно-посадочная полоса. Взлетно-посадочная полоса там работает", – сказал он.

Спикер командования ВС ВСУ отметил, что "восстановить аэродром не проблематично", и предположил, что российские оккупанты и далее будут использовать аэродром в районе Новофедоровки.

"Думаю, что они уже его восстанавливают, вопрос только в безопасности. Для самолета перелететь с одного аэродрома на другой – не большая проблема", – объяснил Игнат.

По его словам, российские войска для агрессии против Украины используют пять аэродромов в оккупированном Крыму, "а всего вокруг нашей страны их у РФ десятки".

Комментируя произошедшее на крымском аэродроме оккупантов, Игнат подчеркнул, что "это, безусловно, очень болезненный удар" для противника.

"Фактически такое впервые произошло. Что именно случилось, мы говорить не можем. Есть у нас официальные версии, что произошла "бавовна" (игра слов с российским "хлопком", которым российские пропагандисты называют взрывы на своей территории. – "ГОРДОН"), – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

9 августа на военном аэродроме в Новофедоровке произошли взрывы. В минобороны РФ заявили, что произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов", и подчеркнули, что "никакого огневого воздействия" по аэродрому не было. Российские СМИ со ссылкой на источник в министерстве сообщили, что причиной взрывов якобы стало нарушение правил пожарной безопасности.

Оккупанты объявили в тот же день об одном погибшем и девяти пострадавших вследствие происшествия. По состоянию на утро 10 августа, по данным "минздрава" Крыма, число пострадавших возросло до 13 при одном погибшем.

Украина свою причастность к взрывам отрицает. "Мы здесь при чем? Это, возможно, компенсаторные механизмы неэффективного управления внутри вооруженных сил РФ", – заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Минобороны Украины напомнило "о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", призвало сохранять спокойствие и верить Вооруженным силам Украины.

По данным Воздушных сил ВСУ, в результате взрыва на аэродроме под Саками были уничтожены девять российских самолетов. Позже в ВСУ отметили, что уничтожено "гораздо больше" девяти самолетов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Крым, взрыв, война, авиация, вооружение, аэродром, боеприпасы, самолеты, война России против Украины, взрывы, российские оккупанты, Юрий Игнат, Новофедоровка
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