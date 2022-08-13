В Воздушных силах ВСУ рассказали о состоянии аэродрома в оккупированном Крыму, где были уничтожены самолеты РФ

"Восстановят ли они аэродром? Его фактически восстанавливать и не нужно. Поражена взрывами стоянка самолетов. Уничтожена техника. Возможно, уничтожен склад артиллерийского вооружения: хранившиеся там ракеты и бомбы. Возможно, также склад горюче-смазочных материалов. Основное на аэродроме – это взлетно-посадочная полоса. Взлетно-посадочная полоса там работает", – сказал он.

Спикер командования ВС ВСУ отметил, что "восстановить аэродром не проблематично", и предположил, что российские оккупанты и далее будут использовать аэродром в районе Новофедоровки.

"Думаю, что они уже его восстанавливают, вопрос только в безопасности. Для самолета перелететь с одного аэродрома на другой – не большая проблема", – объяснил Игнат.

По его словам, российские войска для агрессии против Украины используют пять аэродромов в оккупированном Крыму, "а всего вокруг нашей страны их у РФ десятки".

Комментируя произошедшее на крымском аэродроме оккупантов, Игнат подчеркнул, что "это, безусловно, очень болезненный удар" для противника.

"Фактически такое впервые произошло. Что именно случилось, мы говорить не можем. Есть у нас официальные версии, что произошла "бавовна" (игра слов с российским "хлопком", которым российские пропагандисты называют взрывы на своей территории. – "ГОРДОН"), – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)