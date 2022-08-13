В Воздушных силах ВСУ рассказали о состоянии аэродрома в оккупированном Крыму, где были уничтожены самолеты РФ

"Восстановят ли они аэродром? Его фактически восстанавливать и не нужно. Поражена взрывами стоянка самолетов. Уничтожена техника. Возможно, уничтожен склад артиллерийского вооружения: хранившиеся там ракеты и бомбы. Возможно, также склад горюче-смазочных материалов. Основное на аэродроме – это взлетно-посадочная полоса. Взлетно-посадочная полоса там работает", – сказал он.
Спикер командования ВС ВСУ отметил, что "восстановить аэродром не проблематично", и предположил, что российские оккупанты и далее будут использовать аэродром в районе Новофедоровки.
"Думаю, что они уже его восстанавливают, вопрос только в безопасности. Для самолета перелететь с одного аэродрома на другой – не большая проблема", – объяснил Игнат.
По его словам, российские войска для агрессии против Украины используют пять аэродромов в оккупированном Крыму, "а всего вокруг нашей страны их у РФ десятки".
Комментируя произошедшее на крымском аэродроме оккупантов, Игнат подчеркнул, что "это, безусловно, очень болезненный удар" для противника.
"Фактически такое впервые произошло. Что именно случилось, мы говорить не можем. Есть у нас официальные версии, что произошла "бавовна" (игра слов с российским "хлопком", которым российские пропагандисты называют взрывы на своей территории. – "ГОРДОН"), – заявил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
9 августа на военном аэродроме в Новофедоровке произошли взрывы. В минобороны РФ заявили, что произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов", и подчеркнули, что "никакого огневого воздействия" по аэродрому не было. Российские СМИ со ссылкой на источник в министерстве сообщили, что причиной взрывов якобы стало нарушение правил пожарной безопасности.
Оккупанты объявили в тот же день об одном погибшем и девяти пострадавших вследствие происшествия. По состоянию на утро 10 августа, по данным "минздрава" Крыма, число пострадавших возросло до 13 при одном погибшем.
Украина свою причастность к взрывам отрицает. "Мы здесь при чем? Это, возможно, компенсаторные механизмы неэффективного управления внутри вооруженных сил РФ", – заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Минобороны Украины напомнило "о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", призвало сохранять спокойствие и верить Вооруженным силам Украины.
По данным Воздушных сил ВСУ, в результате взрыва на аэродроме под Саками были уничтожены девять российских самолетов. Позже в ВСУ отметили, что уничтожено "гораздо больше" девяти самолетов.