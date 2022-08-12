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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После взрывов на аэродроме в Крыму возможности морской авиации РФ значительно снизились – британская разведка

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В британском ведомстве считают, что аэродром в Новофедоровке останется пригодным к эксплуатации
В британском ведомстве считают, что аэродром в Новофедоровке останется пригодным к эксплуатации
Фото: ЕРА

После взрывов на аэродроме в Новофедоровке в оккупированном Крыму возможности морской авиации РФ значительно снизились. Об этом 12 августа в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

"По меньшей мере пять истребителей-бомбардировщиков Су-24 Fencer и три многоцелевых самолета Су-30 Flanker H, вероятно, были уничтожены или серьезно повреждены во время взрывов", – говорится в сообщении.

В то же время в ведомстве считают, что сам аэродром останется пригодным к эксплуатации.

По данным минобороны Британии, утраченные восемь боевых самолетов в Крыму – это незначительная потеря для всего парка самолетов, которые Россия может привлекать для ведения войны против Украины, однако именно Саки использовались оккупантами как база для авиации Черноморского флота РФ.

"Возможности морской авиации флота РФ сейчас значительно снизились. Этот инцидент, вероятно, заставит российскую армию пересмотреть свое восприятие угрозы. Вероятно, Крым уже не воспринимается как безопасный тыл", – отметили в британской разведке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

9 августа произошли взрывы на авиабазе российских оккупационных войск под Саками в Новофедоровке. В минобороны РФ заявили, что произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов", и подчеркнули, что "никакого огневого воздействия" по аэродрому не было.

Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram заявил об одном погибшем и девяти пострадавших вследствие происшествия.

Украина свою причастность к взрывам отрицает. "Мы здесь при чем? Это, возможно, компенсаторные механизмы неэффективного управления внутри вооруженных сил РФ", – заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Минобороны Украины напомнило "о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", призвало сохранять спокойствие и верить Вооруженным силам Украины.

Воздушные силы ВСУ заявляли, что на аэродроме было уничтожено минимум девять самолетов.

По данным CNN, это крупнейшие потери для авиации РФ со времен Второй мировой войны.

Теги: Россия, Крым, Украина, Великобритания, оккупация, аэродром, истребители, самолеты, ВСУ, война России против Украины, взрывы, Новофедоровка
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