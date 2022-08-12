После взрывов на аэродроме в Крыму возможности морской авиации РФ значительно снизились – британская разведка

В британском ведомстве считают, что аэродром в Новофедоровке останется пригодным к эксплуатации Фото: ЕРА

"По меньшей мере пять истребителей-бомбардировщиков Су-24 Fencer и три многоцелевых самолета Су-30 Flanker H, вероятно, были уничтожены или серьезно повреждены во время взрывов", – говорится в сообщении.

В то же время в ведомстве считают, что сам аэродром останется пригодным к эксплуатации.

По данным минобороны Британии, утраченные восемь боевых самолетов в Крыму – это незначительная потеря для всего парка самолетов, которые Россия может привлекать для ведения войны против Украины, однако именно Саки использовались оккупантами как база для авиации Черноморского флота РФ.

"Возможности морской авиации флота РФ сейчас значительно снизились. Этот инцидент, вероятно, заставит российскую армию пересмотреть свое восприятие угрозы. Вероятно, Крым уже не воспринимается как безопасный тыл", – отметили в британской разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 August 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/RDQ0ItNA6c — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) August 12, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)