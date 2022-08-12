После взрывов на аэродроме в Крыму возможности морской авиации РФ значительно снизились – британская разведка

"По меньшей мере пять истребителей-бомбардировщиков Су-24 Fencer и три многоцелевых самолета Су-30 Flanker H, вероятно, были уничтожены или серьезно повреждены во время взрывов", – говорится в сообщении.
В то же время в ведомстве считают, что сам аэродром останется пригодным к эксплуатации.
По данным минобороны Британии, утраченные восемь боевых самолетов в Крыму – это незначительная потеря для всего парка самолетов, которые Россия может привлекать для ведения войны против Украины, однако именно Саки использовались оккупантами как база для авиации Черноморского флота РФ.
"Возможности морской авиации флота РФ сейчас значительно снизились. Этот инцидент, вероятно, заставит российскую армию пересмотреть свое восприятие угрозы. Вероятно, Крым уже не воспринимается как безопасный тыл", – отметили в британской разведке.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 August 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) August 12, 2022
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
9 августа произошли взрывы на авиабазе российских оккупационных войск под Саками в Новофедоровке. В минобороны РФ заявили, что произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов", и подчеркнули, что "никакого огневого воздействия" по аэродрому не было.
Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram заявил об одном погибшем и девяти пострадавших вследствие происшествия.
Украина свою причастность к взрывам отрицает. "Мы здесь при чем? Это, возможно, компенсаторные механизмы неэффективного управления внутри вооруженных сил РФ", – заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Минобороны Украины напомнило "о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", призвало сохранять спокойствие и верить Вооруженным силам Украины.
Воздушные силы ВСУ заявляли, что на аэродроме было уничтожено минимум девять самолетов.
По данным CNN, это крупнейшие потери для авиации РФ со времен Второй мировой войны.