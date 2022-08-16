"Звуки взрывов разносятся по степи". Чубаров сообщил о попадании по складу боеприпасов в оккупированном Крыму

"Сообщают из временно оккупированного Крыма: меткое попадание по воинской части орков в поселке Qalay (ныне Азовское) Джанкойского района. [...] 7.41 – попали в хранилище боеприпасов, звуки от взрывов далеко разносятся по степи", – написал он.
В Telegrаm-каналах появляются видео взрывов и пожара в селе Майское, расположенном рядом с поселком Азовское.
На видео заметно, что горит в нескольких местах одновременно.
Так называемый "глава администрации" Крыма Сергей Аксенов сообщил в Telegrаm, что отправился в Майское, а "обстоятельства происшествия выясняются".
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к России не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Крым оккупанты используют для поддержки своих сил.
9 августа в Крыму на военном аэродроме в Новофедоровке произошли взрывы. В минобороны РФ заявили, что произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов", и подчеркнули, что "никакого огневого воздействия" по аэродрому не было. Российские СМИ со ссылкой на источник в министерстве сообщили, что причиной взрывов якобы стало нарушение правил пожарной безопасности.
Оккупанты объявили в тот же день об одном погибшем и девяти пострадавших вследствие происшествия. По состоянию на утро 10 августа, по данным "минздрава" Крыма, число пострадавших возросло до 13 при одном погибшем.
Украина свою причастность к взрывам отрицает. "Мы здесь при чем? Это, возможно, компенсаторные механизмы неэффективного управления внутри вооруженных сил РФ", – заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Минобороны Украины напомнило "о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", призвало сохранять спокойствие и верить Вооруженным силам Украины.
По данным Воздушных сил ВСУ, в результате взрыва на аэродроме под Саками были уничтожены девять российских самолетов. Позже в ВСУ отметили, что уничтожено "гораздо больше" девяти самолетов.