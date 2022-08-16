"Звуки взрывов разносятся по степи". Чубаров сообщил о попадании по складу боеприпасов в оккупированном Крыму

"Сообщают из временно оккупированного Крыма: меткое попадание по воинской части орков в поселке Qalay (ныне Азовское) Джанкойского района. [...] 7.41 – попали в хранилище боеприпасов, звуки от взрывов далеко разносятся по степи", – написал он.

В Telegrаm-каналах появляются видео взрывов и пожара в селе Майское, расположенном рядом с поселком Азовское.

На видео заметно, что горит в нескольких местах одновременно.

Так называемый "глава администрации" Крыма Сергей Аксенов сообщил в Telegrаm, что отправился в Майское, а "обстоятельства происшествия выясняются".