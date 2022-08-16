В результате взрывов в Крыму пострадали двое людей, жителей эвакуируют – оккупационная власть

По его словам, детонация боеприпасов еще продолжается. В ликвидации пожара задействованы силы МЧС, минобороны РФ, Росгвардии и экстренные службы.

"Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает. Идет эвакуация жителей, для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону", – сообщил Аксенов.

Сегодня произошли взрывы в районе поселка Азовское. Местные жители продолжают публиковать видео с места происшествия.