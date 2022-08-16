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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В результате взрывов в Крыму пострадали двое людей, жителей эвакуируют – оккупационная власть

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В результате взрывов в Крыму пострадали двое людей
В результате взрывов в Крыму пострадали двое людей
Скриншот: Крыминформ / Telegram

В районе поселка Азовское в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма началась эвакуация после взрыва на складах с боеприпасами. Об этом 16 августа сообщил "глава администрации" Крыма Сергей Аксенов в Telegram.

По его словам, детонация боеприпасов еще продолжается. В ликвидации пожара задействованы силы МЧС, минобороны РФ, Росгвардии и экстренные службы.

"Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает. Идет эвакуация жителей, для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону", – сообщил Аксенов.

Сегодня произошли взрывы в районе поселка Азовское. Местные жители продолжают публиковать видео с места происшествия. 

Контекст:

9 августа в Крыму на военном аэродроме в Новофедоровке произошли взрывы. В минобороны РФ заявили, что произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов", и подчеркнули, что "никакого огневого воздействия" по аэродрому не было. Российские СМИ со ссылкой на источник в министерстве сообщили, что причиной взрывов якобы стало нарушение правил пожарной безопасности.

Оккупанты объявили в тот же день об одном погибшем и девяти пострадавших вследствие происшествия. По состоянию на утро 10 августа, по данным "минздрава" Крыма, число пострадавших возросло до 13 при одном погибшем.

Украина свою причастность к взрывам отрицает. "Мы здесь при чем? Это, возможно, компенсаторные механизмы неэффективного управления внутри вооруженных сил РФ", – заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По данным Воздушных сил ВСУ, в результате взрыва на аэродроме под Саками были уничтожены девять российских самолетов. Позже в ВСУ отметили, что уничтожено "гораздо больше" девяти самолетов.

Теги: Крым, Сергей Аксенов, аэродром, эвакуация, МЧС, Минобороны, Джанкой, минобороны РФ, взрывы, Росгвардия, Михаил Подоляк
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