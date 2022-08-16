Взрывы в Крыму, Арестович, Кулеба, фатальная ошибка Путина, Крымский мост. Интервью Бацман с Гордоном. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Это второе интервью Бацман с Гордоном, первое они записали на прошлой неделе.

Во время интервью Гордон говорил о:

своих резонансных интервью с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, которое вышло накануне, и с советником руководителя Офиса президента Алексеем Арестовичем;

деоккупации Крыма и взрывах на аэродроме Саки;

будущем Крымского моста;

перспективах евроатлантической интеграции Украины и ее членстве в НАТО;

возможности применения Россией ядерного оружия;

фатальной ошибке президента РФ Владимира Путина;

Казахстане, отношении казахстанцев к войне РФ против Украины и позиции президента страны Касым-Жомарта Токаева.

"Казахи имели в виду Россию и Путина. Токаев большой молодец", – сказал во время интервью Гордон.

Гордон родился в 1967 году Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

С 1996 года Гордон выпускает программу "В гостях у Дмитрия Гордона". За это время ее героями стали более 1100 человек – известные политики, военные, деятели культуры, науки, спортсмены из Украины и других стран. Интервью Гордона собирают миллионы просмотров. В общем у двух YouTube-каналов журналиста около 5,5 млн подписчиков.