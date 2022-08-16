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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Взрывы в Крыму, Арестович, Кулеба, фатальная ошибка Путина, Крымский мост. Интервью Бацман с Гордоном. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с основателем издания Дмитрием Гордоном.

Это второе интервью Бацман с Гордоном, первое они записали на прошлой неделе

Во время интервью Гордон говорил о:

  • своих резонансных интервью с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, которое вышло накануне, и с советником руководителя Офиса президента Алексеем Арестовичем;
  • деоккупации Крыма и взрывах на аэродроме Саки;
  • будущем Крымского моста;
  • перспективах евроатлантической интеграции Украины и ее членстве в НАТО;
  • возможности применения Россией ядерного оружия;
  • фатальной ошибке президента РФ Владимира Путина; 
  • Казахстане, отношении казахстанцев к войне РФ против Украины и позиции президента страны Касым-Жомарта Токаева.

"Казахи имели в виду Россию и Путина. Токаев большой молодец", – сказал во время интервью Гордон. 

Гордон родился в 1967 году Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

С 1996 года Гордон выпускает программу "В гостях у Дмитрия Гордона". За это время ее героями стали более 1100 человек – известные политики, военные, деятели культуры, науки, спортсмены из Украины и других стран. Интервью Гордона собирают миллионы просмотров. В общем у двух YouTube-каналов журналиста около 5,5 млн подписчиков.

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Крым, НАТО, Казахстан, ядерное оружие, Алеся Бацман, Алексей Арестович, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, Крымский мост, Касым-Жомарт Токаев, деоккупация
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