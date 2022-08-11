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Гордон: Я критиковал Зеленского – было за что. Я говорю, что сегодня он молодец, – есть за что

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Гордон: Я считаю, что Зеленский совершил важнейший поступок в своей жизни: он в первый день полномасштабного вторжения РФ не удрал
Гордон: Я считаю, что Зеленский совершил важнейший поступок в своей жизни: он в первый день полномасштабного вторжения РФ не удрал
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон сказал в интервью главному редактору издания Алесе Бацман, что президент Украины Владимир Зеленский в условиях войны достойно справляется со своими конституционными обязанности, глобально критиковать его сейчас не за что.

Бацман сказала, что во время стримов подписчики часто задают Гордону вопрос, почему до полномасштабного вторжения РФ он часто критиковал Зеленского, а сейчас публично его поддерживает. 

"Смотри: все, что было до войны, было до войны. А что было до войны? Я публично критиковал Владимира Александровича по трем позициям, и ты знаешь, по каким: коррупция в стране, ущемление свободы слова и отвратительная кадровая политика. Отвратительная! И мы, кстати, сейчас, во время войны, увидели, насколько я был прав тогда", – сказал Гордон.

Журналист напомнил, что, в частности, критиковал министра обороны Андрея Тарана и народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко и лично говорил о них с президентом. Тарана уволили, от Тищенко сейчас, подчеркнул Гордон, "открестилась сама "Слуга народа".

"Конечно, я был прав! О ком я еще говорил? Я же несколько фамилий называл, помнишь? Про армию говорил, про Тарана, про то, что министр обороны Таран и начальник Генерального штаба [ВСУ Руслан] Хомчак в воюющей стране полгода не разговаривают и судятся... Разве это нормальная ситуация? Разве так может быть? – возмутился журналист. – Да, я критиковал Владимира Александровича. Я ему это в лицо говорил. Никто же мне не может сказать, что за глаза. Я говорил в глаза, ты свидетель".

Но критиковать президента в воюющей стране, тем более, если он хорошо выполняет свою работу, – "вообще за гранью добра и зла", подчеркнул Гордон. 

"Я считаю, что он совершил важнейший поступок в своей жизни, самый главный поступок: он в первый день [полномасштабного вторжения РФ], или на второй, или на третий не удрал. Потому что страна без президента, армия без президента, без верховного главнокомандующего – я не знаю, как бы это все двигалась дальше. Не знаю! Мне говорят: "Ну удрал бы! А Украина дальше сопротивлялась бы!" Нет, ребята, это не так просто. Я не знаю, как было бы".

Гордон сказал, что Зеленский делает очень важную информационную работу – он находит правильные слова и для западных политиков, и для СМИ с призывом увеличить поддержку Украины

"Четкие, точные, правильные месседжи... Мне они нравятся, – сказал Гордон. – То, что я его критиковал тогда, – было за что. То, что я говорю, что он молодец сегодня,  есть за что. Да, не все еще в порядке: где-то и кадровые вопросы хромают сегодня тоже, где-то коррупция происходит тоже (мы знаем где)... Но, слушай, он на своем месте, он выполняет свои конституционные обязанности достойнейшим образом, поэтому нельзя говорить на черное "белое", а на белое – "черное".

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

До политической карьеры он был ведущим, актером и художественным руководителем студии "Квартал 95".

Последний социологический опрос по поводу президентских выборов в Украине был проведен до полномасштабной войны, в начале февраля. Исследование Социологической группой "Рейтинг" показало, что Зеленский победил бы в первом туре выборов, – тогда его готовы были поддержать 24,6% украинцев. Второе место занимал Порошенко с 18% поддержки. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Дмитрий Гордон, коррупция, Алеся Бацман, Андрей Таранов, свобода слова, Владимир Зеленский, война России против Украины, Руслан Хомчак, Николай Тищенко, кадры
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