Гордон: Я критиковал Зеленского – было за что. Я говорю, что сегодня он молодец, – есть за что

Гордон: Я считаю, что Зеленский совершил важнейший поступок в своей жизни: он в первый день полномасштабного вторжения РФ не удрал Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бацман сказала, что во время стримов подписчики часто задают Гордону вопрос, почему до полномасштабного вторжения РФ он часто критиковал Зеленского, а сейчас публично его поддерживает.

"Смотри: все, что было до войны, было до войны. А что было до войны? Я публично критиковал Владимира Александровича по трем позициям, и ты знаешь, по каким: коррупция в стране, ущемление свободы слова и отвратительная кадровая политика. Отвратительная! И мы, кстати, сейчас, во время войны, увидели, насколько я был прав тогда", – сказал Гордон.

Журналист напомнил, что, в частности, критиковал министра обороны Андрея Тарана и народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко и лично говорил о них с президентом. Тарана уволили, от Тищенко сейчас, подчеркнул Гордон, "открестилась сама "Слуга народа".

"Конечно, я был прав! О ком я еще говорил? Я же несколько фамилий называл, помнишь? Про армию говорил, про Тарана, про то, что министр обороны Таран и начальник Генерального штаба [ВСУ Руслан] Хомчак в воюющей стране полгода не разговаривают и судятся... Разве это нормальная ситуация? Разве так может быть? – возмутился журналист. – Да, я критиковал Владимира Александровича. Я ему это в лицо говорил. Никто же мне не может сказать, что за глаза. Я говорил в глаза, ты свидетель".

Но критиковать президента в воюющей стране, тем более, если он хорошо выполняет свою работу, – "вообще за гранью добра и зла", подчеркнул Гордон.

"Я считаю, что он совершил важнейший поступок в своей жизни, самый главный поступок: он в первый день [полномасштабного вторжения РФ], или на второй, или на третий не удрал. Потому что страна без президента, армия без президента, без верховного главнокомандующего – я не знаю, как бы это все двигалась дальше. Не знаю! Мне говорят: "Ну удрал бы! А Украина дальше сопротивлялась бы!" Нет, ребята, это не так просто. Я не знаю, как было бы".

Гордон сказал, что Зеленский делает очень важную информационную работу – он находит правильные слова и для западных политиков, и для СМИ с призывом увеличить поддержку Украины.

"Четкие, точные, правильные месседжи... Мне они нравятся, – сказал Гордон. – То, что я его критиковал тогда, – было за что. То, что я говорю, что он молодец сегодня, – есть за что. Да, не все еще в порядке: где-то и кадровые вопросы хромают сегодня тоже, где-то коррупция происходит тоже (мы знаем где)... Но, слушай, он на своем месте, он выполняет свои конституционные обязанности достойнейшим образом, поэтому нельзя говорить на черное "белое", а на белое – "черное".

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube