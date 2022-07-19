Тищенко больше не возглавляет закарпатскую организацию "Слуги народа"

Распоряжение Шуляк согласовано с главой политсовета партии, нардепом Давидом Арахамией.

Временно исполняющим обязанности главы организации назначен глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита. Он должен до 19 октября провести собрание (конференцию) закарпатской областной организации "Слуги народа" для избрания председателя организации.

"Сегодня в условиях полномасштабной войны с Россией партия должна ассоциироваться с ежедневной кропотливой работой по помощи фронту и укреплению тыла, проводимой тысячами членов нашей политической команды, а не с публичными скандалами, сомнительными пиар-акциями и ссорами", – заявила Шуляк.

По ее мнению, нужно укреплять областные организации партии и обеспечивать к ним доверие.

"Война ужесточает требования, а оценки делает более откровенными. Репутационная безупречность, эффективность решений и прочная связь с людьми – такими принципами партия, созданная президентом и делегировавшая большинство парламента, будет руководствоваться на практике, в том числе при принятии кадровых решений", – добавила политик.

Тищенко возглавил закарпатскую областную организацию "Слуги народа" в марте 2021 года. Перед этим он возглавлял киевскую городскую организации партии.