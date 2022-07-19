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ПОЛИТИКА

Тищенко больше не возглавляет закарпатскую организацию "Слуги народа"

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Тищенко возглавлял закарпатскую областную организацию "Слуги народа" с марта 2021 года
Тищенко возглавлял закарпатскую областную организацию "Слуги народа" с марта 2021 года
Фото: sluga-narodu.com

Полномочия нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко как главы закарпатской областной организации партии досрочно прекращены. Такое решение приняла глава политсилы, нардеп Елена Шуляк, сообщила в Telegram спикер парламентской фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук 19 июля.

Распоряжение Шуляк согласовано с главой политсовета партии, нардепом Давидом Арахамией.

Временно исполняющим обязанности главы организации назначен глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита. Он должен до 19 октября провести собрание (конференцию) закарпатской областной организации "Слуги народа" для избрания председателя организации.

"Сегодня в условиях полномасштабной войны с Россией партия должна ассоциироваться с ежедневной кропотливой работой по помощи фронту и укреплению тыла, проводимой тысячами членов нашей политической команды, а не с публичными скандалами, сомнительными пиар-акциями и ссорами", – заявила Шуляк.

По ее мнению, нужно укреплять областные организации партии и обеспечивать к ним доверие.

"Война ужесточает требования, а оценки делает более откровенными. Репутационная безупречность, эффективность решений и прочная связь с людьми – такими принципами партия, созданная президентом и делегировавшая большинство парламента, будет руководствоваться на практике, в том числе при принятии кадровых решений", – добавила политик.

Тищенко возглавил закарпатскую областную организацию "Слуги народа" в марте 2021 года. Перед этим он возглавлял киевскую городскую организации партии.

Контекст:

Тищенко родился в Киеве, он является основателем и владельцем столичной сети ресторанов "Наша карта", был судьей кулинарного шоу "МастерШеф", ведущим программы "Ревизор". Избран в народные депутаты в киевском округе №219 от партии "Слуга народа".

За время каденции народного депутата Тищенко попал в несколько скандалов. В сентябре 2019 года нардеп отказался называть журналистке имя министра здравоохранения. "А кто вы такая, чтобы меня проверять? Ну кто вы? Мой отец? Или жена? Кто вы, чтобы проверять?" – сказал Тищенко. В октябре депутат сравнил Украину с насосом, объясняя суть "формулы Штайнмайера".

В апреле 2020-го Тищенко оговорился и назвал "праздником" Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе 26 апреля.

В мае 2021 года Тищенко устроил вечеринку в честь дня рождения своей жены в разгар карантина. После этого скандала, по словам самого нардепа, президент Владимир Зеленский сказал ему: "Работай, Коля. Лучше всех работай". Фракция тогда вынесла выговор Тищенко.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Закарпатская область, Николай Тищенко, Слуга народа, Елена Шуляк, Юлия Палийчук, Виктор Микита
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