"Пятно, потемневшее в условиях войны". Безуглая инициирует исключение Тищенко из "Слуги народа"

"Буду обращаться к председателю фракции "Слуга народа" о рассмотрении исключения из фракции и партии Тищенко Николая Николаевича, он же Титан, он же Велюр, он же Котлета, он же Коля Оболонский", – написала она.
Безуглая заявила, что в команде "Слуги народа" "много замечательных людей", а Тищенко – "пятно, потемневшее в условиях войны". Она также утверждает, что в Офисе президента Тищенко "да-а-авно избегают".
23 апреля экс-глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал в Facebook видео, на котором предположительно Тищенко (его лицо на фото закрыто) награждают пистолетом за работу для батальона "Архангелы Михаила". "Поздравляю Николая Тищенко с награждением боевым оружием за самоотверженную защиту Мукачево! Дон", – прокомментировал запись Богдан.
По информации Безуглой, Тищенко получил наградное оружие от Михаила Маймана – командира добровольческого формирования №14 территориальной общины Киева "Архангелы Михаила".
"Было ли это законно и как вообще случилась их кооперация, не знаю, но этот эпизод станет частью моего обращения и работы с правоохранительными органами. Может, наконец, рассветет и правоохранители сведут логические связи вместе. Война не спишет", – написала нардеп.
По мнению Безуглой, Майман и его подразделение – "ряженые" и "мошенники". "Ввел в заблуждение уже много людей, в том числе политиков и журналистов... [Есть] информация, что не воевали, воруют, мародерят, представляются связанными с ГУР Минобороны, ССО и т.д. Правоохранительные органы прорабатывают проблему. Отдельно исследуем факт существования такого "формирования", – написала она 7 июля.
Майман в комментариях опроверг обвинения, написал, что воюет, находится в Бахмуте Донецкой области и пригласил Безуглую приехать.
9 июля Безуглая сообщила, что дала показания Национальной полиции по поводу Тищенко и Маймана и инициирует исключение Тищенко из "Слуги народа". Она также напомнила, что Рада сняла с нардепов неприкосновенность.
Сам Тищенко обвинения не комментировал, но 9 июля опубликовал фото с Безуглой в парламенте, подписав его: "Снова двойка".
Тищенко родился в Киеве, он является основателем и владельцем столичной сети ресторанов "Наша карта", был судьей кулинарного шоу "МастерШеф", ведущим программы "Ревизор". Избран в народные депутаты в киевском округе №219 от партии "Слуга народа". В 2021 году он называл себя "бультерьером президента".
За время каденции народного депутата Тищенко попал в несколько скандалов. В сентябре 2019 года нардеп отказался называть журналистке имя министра здравоохранения. "А кто вы такая, чтобы меня проверять? Ну кто вы? Мой отец? Или жена? Кто вы, чтобы проверять?" – сказал Тищенко. В октябре депутат сравнил Украину с насосом, объясняя суть "формулы Штайнмайера".
В апреле 2020-го Тищенко оговорился и назвал "праздником" День памяти Чернобыльской трагедии 26 апреля.
В мае 2021 года Тищенко устроил вечеринку в честь дня рождения жены в разгар карантина. После этого скандала, по словам самого нардепа, президент Владимир Зеленский сказал ему: "Работай, Коля. Лучше всех работай". Фракция тогда вынесла выговор Тищенко.
Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону в декабре 2021-го говорил, что Тищенко остается ключевой фигурой в окружении президента Украины. "Когда Зеленскому говорят: "Слушай, ну это же нельзя. Он по твоему имиджу… Это же ужасно", говорит: "Это единственный человек, который меня защищает", – рассказывал экс-глава ОП.