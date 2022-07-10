"Пятно, потемневшее в условиях войны". Безуглая инициирует исключение Тищенко из "Слуги народа"

"Буду обращаться к председателю фракции "Слуга народа" о рассмотрении исключения из фракции и партии Тищенко Николая Николаевича, он же Титан, он же Велюр, он же Котлета, он же Коля Оболонский", – написала она.

Безуглая заявила, что в команде "Слуги народа" "много замечательных людей", а Тищенко – "пятно, потемневшее в условиях войны". Она также утверждает, что в Офисе президента Тищенко "да-а-авно избегают".

23 апреля экс-глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал в Facebook видео, на котором предположительно Тищенко (его лицо на фото закрыто) награждают пистолетом за работу для батальона "Архангелы Михаила". "Поздравляю Николая Тищенко с награждением боевым оружием за самоотверженную защиту Мукачево! Дон", – прокомментировал запись Богдан.

Скриншот: Андрей Богдан / Facebook

По информации Безуглой, Тищенко получил наградное оружие от Михаила Маймана – командира добровольческого формирования №14 территориальной общины Киева "Архангелы Михаила".

"Было ли это законно и как вообще случилась их кооперация, не знаю, но этот эпизод станет частью моего обращения и работы с правоохранительными органами. Может, наконец, рассветет и правоохранители сведут логические связи вместе. Война не спишет", – написала нардеп.

По мнению Безуглой, Майман и его подразделение – "ряженые" и "мошенники". "Ввел в заблуждение уже много людей, в том числе политиков и журналистов... [Есть] информация, что не воевали, воруют, мародерят, представляются связанными с ГУР Минобороны, ССО и т.д. Правоохранительные органы прорабатывают проблему. Отдельно исследуем факт существования такого "формирования", – написала она 7 июля.

Скриншот: Марьяна Безуглая / Facebook

Майман в комментариях опроверг обвинения, написал, что воюет, находится в Бахмуте Донецкой области и пригласил Безуглую приехать.

Скриншот: Марьяна Безуглая / Facebook

9 июля Безуглая сообщила, что дала показания Национальной полиции по поводу Тищенко и Маймана и инициирует исключение Тищенко из "Слуги народа". Она также напомнила, что Рада сняла с нардепов неприкосновенность.

Скриншот: Марьяна Безуглая / Facebook

Сам Тищенко обвинения не комментировал, но 9 июля опубликовал фото с Безуглой в парламенте, подписав его: "Снова двойка".