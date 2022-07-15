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Безуглая потребовала исключить Тищенко из партии и фракции. В "Слуге народа" заявили о вреде имиджу партии

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Безуглая обратилась в том числе к Арахамии
Безуглая обратилась в том числе к Арахамии
Фото: Мар'яна Безугла / Facebook

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Марьяна Безуглая сообщила 15 июля в Facebook, что написала заявление представителям своей партии с требованием исключить из "Слуги народа" и ее парламентской фракции нардепа Николая Тищенко.

Безуглая опубликовала копию заявления в адрес главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк и главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии.

Среди претензий, которые предъявляет Безуглая, указаны, в частности, "неоднократные действия" Тищенко, которые дискредитируют партию. Упоминаются журналистские расследования относительно Тищенко, согласно которым между нардепом от "Слуги народа" есть связи его самого или людей из его окружения с представителями партии "Батьківщина", мэром Киева Виталием Кличко, людьми из окружения министра доходов и сборов Украины времен беглого экс-президента Виктора Януковича Александра Клименко.

Кроме того, Безуглая пишет об уголовных делах, в которых в свое время фигурировал Тищенко, и о переданных им территориальной обороне в 2022 году некачественных бронежилетах.

https://www.facebook.com/m.bezuhla/posts/pfbid02RwFR7X9UK9Lzc6oxcLn4EeWAHvbXdJ9oAvhwskpDLh5Xq1Dj7xX2fCq1e4HiQBqtl

Спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук прокомментировала изданию LB.ua претензии Безуглой к Тищенко.

"Мы не вмешиваемся в личные споры между депутатами, пока это не мешает законодательной работе. Но и не одобряем, когда они выносятся в публичную плоскость, поскольку это вредит имиджу партии", – сказала она.

По словам Палийчук, "в условиях войны точно не время для подобных конфликтов".

9 июля Безуглая заявила, что инициирует исключение из партии и фракции "Тищенко Николая Николаевича, он же Титан, он же Велюр, он же Котлета, он же Коля Оболонский". Нардеп писала, что в команде "Слуги народа" "много замечательных людей", а Тищенко – "пятно, потемневшее в условиях войны". Безуглая также утверждала, что в Офисе президента Украины Тищенко "да-а-авно избегают".

Контекст:

Тищенко родился в Киеве, он является основателем и владельцем столичной сети ресторанов "Наша карта", был судьей кулинарного шоу "МастерШеф", ведущим программы "Ревизор". Избран в народные депутаты в киевском округе №219 от партии "Слуга народа". В 2021 году он называл себя "бультерьером президента".

За время каденции народного депутата Тищенко попал в несколько скандалов. В сентябре 2019 года нардеп отказался называть журналистке имя министра здравоохранения. "А кто вы такая, чтобы меня проверять? Ну кто вы? Мой отец? Или жена? Кто вы, чтобы проверять?" – сказал Тищенко. В октябре депутат сравнил Украину с насосом, объясняя суть "формулы Штайнмайера".

В апреле 2020-го Тищенко оговорился и назвал "праздником" День памяти Чернобыльской трагедии 26 апреля.

В мае 2021 года Тищенко устроил вечеринку в честь дня рождения своей жены в разгар карантина. После этого скандала, по словам самого нардепа, президент Владимир Зеленский сказал ему: "Работай, Коля. Лучше всех работай". Фракция тогда вынесла выговор Тищенко.

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону в декабре 2021-го говорил, что Тищенко остается ключевой фигурой в окружении президента Украины. "Когда Зеленскому говорят: "Слушай, ну это же нельзя. Он по твоему имиджу… Это же ужасно", говорит: "Это единственный человек, который меня защищает", – рассказывал Богдан.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Верховная Рада, народные депутаты, бронежилеты, парламент, Николай Тищенко, Слуга народа, партия, Давид Арахамия, Марьяна Безуглая, Елена Шуляк, Юлия Палийчук
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