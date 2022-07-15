Безуглая потребовала исключить Тищенко из партии и фракции. В "Слуге народа" заявили о вреде имиджу партии

Безуглая опубликовала копию заявления в адрес главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк и главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии.

Среди претензий, которые предъявляет Безуглая, указаны, в частности, "неоднократные действия" Тищенко, которые дискредитируют партию. Упоминаются журналистские расследования относительно Тищенко, согласно которым между нардепом от "Слуги народа" есть связи его самого или людей из его окружения с представителями партии "Батьківщина", мэром Киева Виталием Кличко, людьми из окружения министра доходов и сборов Украины времен беглого экс-президента Виктора Януковича Александра Клименко.

Кроме того, Безуглая пишет об уголовных делах, в которых в свое время фигурировал Тищенко, и о переданных им территориальной обороне в 2022 году некачественных бронежилетах.

Спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук прокомментировала изданию LB.ua претензии Безуглой к Тищенко.

"Мы не вмешиваемся в личные споры между депутатами, пока это не мешает законодательной работе. Но и не одобряем, когда они выносятся в публичную плоскость, поскольку это вредит имиджу партии", – сказала она.

По словам Палийчук, "в условиях войны точно не время для подобных конфликтов".

9 июля Безуглая заявила, что инициирует исключение из партии и фракции "Тищенко Николая Николаевича, он же Титан, он же Велюр, он же Котлета, он же Коля Оболонский". Нардеп писала, что в команде "Слуги народа" "много замечательных людей", а Тищенко – "пятно, потемневшее в условиях войны". Безуглая также утверждала, что в Офисе президента Украины Тищенко "да-а-авно избегают".