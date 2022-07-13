"Хочу продемонстрировать солидарность с украинским народом". Бегбедер поддержал фонд нардепа Тищенко и проект Charity dinners

Фредерик Бегбедер (справа): Мы поражены тем упорством, с которым украинцы борются за свою независимость, за нашу независимость тоже Фото: telegraf.com.ua

На мероприятие в Париже пришло много влиятельных французов, отмечают авторы материала. Гости хотели узнать об украинской культуре и трудностях, с которыми пришлось столкнуться украинцам из-за агрессии России.

"С помощью такой "кулинарной дипломатии" фонд "Дорога мира" нардепа и заместителя главы фракции "Слуга народа" Николая Тищенко и его супруги Аллы Барановской приобщают к поддержке украинской армии интеллектуалов со всего мира", – отмечает издание.

Николай Тищенко с послом Украины во Франции Вадимом Омельченко. Фото: telegraf.com.ua

Бегбедер заявил, что поддерживает эту инициативу.

"Я хочу продемонстрировать свою солидарность с украинским народом. Во Франции я выступаю и часто говорю о том, чтобы Украина стала частью Евросоюза. Хочу добавить, что происходящее (в Украине) это трагедия. Мы поражены тем упорством, с которым украинцы борются за свою независимость, за нашу независимость тоже. Я с радостью поддержал фонд Николая Тищенко и проект Charity dinners", – рассказал Бегбедер.

Он подписал несколько своих книг, чтобы организаторы мероприятий могли их продать на аукционе на других ужинах.