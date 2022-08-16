В Крыму повреждена железная дорога, поезда ходят только до Феодосии – СМИ

По их данным, разрушения произошли между станциями Азовское и Разъезд в Джанкойском районе. Задержаны три поезда, в которых следовали 2 тыс. человек, их доставляют автобусами в пункты временного размещения, говорится в сообщении.

До вечера на этом участке должны пройти еще пять поездов, в которых будут следовать почти 3 тыс. человек, рассказали источники агентства.

"Глава" Крыма Сергей Аксенов сказал в Telegram, что составы, следующие из России, будут заканчивать путь в районе Феодосии.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире национального телемарафона, который 1+1 транслирует в YouТube, сообщил, что взрывы произошли около 7.00 на складе боеприпасов в воинской части около Майского, где российская армия аккумулирует оружие для дальнейшей его транспортировки в зону боевых действий.

По его данным, военные оцепили район пожара в радиусе 5 км, детонация там продолжается. Чубаров отметил, что на автодорогах увеличилось количество машин, которые направляются в сторону Керченского моста.