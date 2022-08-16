"Демилитаризация в действии". В Офисе президента Украины прокомментировали взрывы в оккупированном РФ Крыму

"Утро возле Джанкоя началось со взрывов. Еще раз напомню, что Крым нормальной страны – это о Черном море, горах, отдыхе и туризме. А оккупированный российскими боевиками Крым – это о взрывах складов и росте смертельной опасности для захватчиков и воров. Демилитаризация в действии", – написал он.

Ранок біля Джанкоя почався з вибухів. Ще раз нагадаю, що Крим нормальної країни — це про Чорне море, гори, відпочинок і туризм. А окупований російськими бойовиками Крим — це про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв. Демілітаризація в дії. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 16, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Утром в районе поселка Азовское в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма начались взрывы на складе с боеприпасами. Оккупационные власти украинского полуострова сообщили о двух пострадавших.

Минобороны России утверждает, что "произошло возгорание на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей", пишет ТАСС.