"Демилитаризация в действии". В Офисе президента Украины прокомментировали взрывы в оккупированном РФ Крыму

"Утро возле Джанкоя началось со взрывов. Еще раз напомню, что Крым нормальной страны – это о Черном море, горах, отдыхе и туризме. А оккупированный российскими боевиками Крым – это о взрывах складов и росте смертельной опасности для захватчиков и воров. Демилитаризация в действии", – написал он.
Ранок біля Джанкоя почався з вибухів. Ще раз нагадаю, що Крим нормальної країни — це про Чорне море, гори, відпочинок і туризм. А окупований російськими бойовиками Крим — це про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв. Демілітаризація в дії.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 16, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром в районе поселка Азовское в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма начались взрывы на складе с боеприпасами. Оккупационные власти украинского полуострова сообщили о двух пострадавших.
Минобороны России утверждает, что "произошло возгорание на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей", пишет ТАСС.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к России не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Крым оккупанты используют для поддержки своих сил.
9 августа в Крыму на военном аэродроме в Новофедоровке также произошли взрывы. В результате, по данным Вооруженных сил Украины, было уничтожено "гораздо больше" девяти вражеских самолетов.
В минобороны РФ заявили, что произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов", и подчеркнули, что "никакого огневого воздействия" по аэродрому не было. Российские СМИ со ссылкой на источник в министерстве сообщили, что причиной взрывов якобы стало нарушение правил пожарной безопасности. Оккупанты объявили в тот же день об одном погибшем.
Украина свою причастность к взрывам отрицает. "Мы здесь при чем? Это, возможно, компенсаторные механизмы неэффективного управления внутри вооруженных сил РФ", – заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Минобороны Украины напомнило "о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", призвало сохранять спокойствие и верить Вооруженным силам Украины.