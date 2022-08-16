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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Демилитаризация в действии". В Офисе президента Украины прокомментировали взрывы в оккупированном РФ Крыму

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Подоляк: Оккупированный российскими боевиками Крым это о взрывах
Подоляк: Оккупированный российскими боевиками Крым – это о взрывах
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Взрывы, которые произошли 16 августа в Крыму – следствие его оккупации Россией. Об этом в Twitter заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Утро возле Джанкоя началось со взрывов. Еще раз напомню, что Крым нормальной страны – это о Черном море, горах, отдыхе и туризме. А оккупированный российскими боевиками Крым – это о взрывах складов и росте смертельной опасности для захватчиков и воров. Демилитаризация в действии", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Утром в районе поселка Азовское в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма начались взрывы на складе с боеприпасами. Оккупационные власти украинского полуострова сообщили о двух пострадавших.

Минобороны России утверждает, что "произошло возгорание на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей", пишет ТАСС.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к России не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Крым оккупанты используют для поддержки своих сил.

9 августа в Крыму на военном аэродроме в Новофедоровке также произошли взрывы. В результате, по данным Вооруженных сил Украины, было уничтожено "гораздо больше" девяти вражеских самолетов.

В минобороны РФ заявили, что произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов", и подчеркнули, что "никакого огневого воздействия" по аэродрому не было. Российские СМИ со ссылкой на источник в министерстве сообщили, что причиной взрывов якобы стало нарушение правил пожарной безопасности. Оккупанты объявили в тот же день об одном погибшем.

Украина свою причастность к взрывам отрицает. "Мы здесь при чем? Это, возможно, компенсаторные механизмы неэффективного управления внутри вооруженных сил РФ", – заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Минобороны Украины напомнило "о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", призвало сохранять спокойствие и верить Вооруженным силам Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Крым, пожар, взрыв, война, туризм, оккупация, боевики, боеприпасы, советник, демилитаризация, война России против Украины, взрывы, Михаил Подоляк
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